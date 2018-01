Christoph Daum: Aziz Yıldırım’a ‘Takımın başına sen geç’ dedim!

“TÜRK FUTBOLUNA HAKSIZLIK EDİLİYOR”

’de daha önceşampiyonluk yaşayanaçıklamalarda bulundu. Eski anılarını anlatan Alman teknik direktör,çalıştırdığı dönemde başkan Aziz Yıldırım’adediğini söyledi. İşte Daum’un açıklamaları:Avrupa’dan bakıldığı zaman Türk futbolu ilk 12’de’ Ama ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bence çok daha fazlası.futbolu iyi bilen biri… Çok diyaloğumuz oldu. Bir keresinde onadedim. Sonra çok daha iyi bir ilişkimiz oldu. Çoğu zaman bir ülkeye gittiğiniz zaman ilk çalıştırdığınız takım sizde iz bırakır.finans,ise aile takımıydı.Türkiye’ye gelen en yabancı Alex’tir. Alex’in yeri bende ayrıdır. O Türkiye’yi Güney Amerika’ya da tanıttı. Bence Abdullah Avcı’nın Başakşehir’in başarısındaki rolü büyük. Oyuncuları her zaman daha değerli hale getiriyor. Onunla yakından tanışmıyoruz ama onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum.Avrupa’da çalışması için İngilizcesini geliştirmesi gerek. Başakşehir’in son yıllardaki çalışma şekli şanslarının büyük olduğunu gösteriyor. Son 6 hafta yarışta belirleyici olur. Ben bunu Fenerbahçe’de çok yaşadım. Lider olmak her zaman daha zordur.Antrenöre karşı sabırsızlık sorunu sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da var. Kötü sonuçlar gelince hemen antrenörün gönderilmesi düşünüyor. Çabuk başarı gelsin isteniyor. Teknik direktörler de işlerini kaybetmemek için sistem oturtamıyorlar. Teknik heyete ve scout ekiplerine önem vermek çok önemli.Teknolojinin futbola girmesi güzel. Almanya’da VAR teknolojisine karşı olumsuz bir görüş var. 48 kararın 37’si haklı çıktı. VAR sisteminin başındaki hakemin de iyi eğitilmesi gerekiyor.Yabancı oyuncuların büyük katkısı var ama çok kalitesiz yabancılar da geliyor. Türkler bazen yeterince şans bulamıyor. Ben Fenerbahçe’deyken kadromda iki tane 21 yaş altı oyuncumuz vardı. Yetenekleri sınırlıydı. Onlara yetersiz olduklarını söylediğimde bana güldüler. Çünkü onları kadroya almak zorunda olduğumu biliyorlardı.Arda’nın Atletico’daki futbolunu çok beğeniyordum. Başakşehir için bir fırsat çıktı, onlar da bunu değerlendirdi. Neden Barcelona’ya gitti, anlamıyorum. 6 ay futbol oynayamadı. Kadroya girmek oralarda çok zor zaten.Çinliler doğru futbol yönetimini öğrendi. Yabancı kuralı da değişti. Oradaki birçok genç futbol oynamak için can atıyor. Ben de Almanya ve Çin arasında olan bir anlaşmada çalışıyorum.