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Christoph Daum'dan derbi açıklaması

Christoph Daum, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Bayern Münih maçı ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu

Christoph Daum'dan derbi açıklaması
Christoph Daum'un açıklamaları şu şekilde:

Her şey çok. Tabii Beşiktaş'ın Bayern Münih'e farklı kaybetmesi dışında. Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir önceki turda çok iyi bir performansı vardı ama Bayern Münih karşısında bu oyunu beni şaşırttı.


BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMAYI DAHA İLERİDE KURMASI GEREKİYORDU


11'e 11 oynansaydı farklı olurdu. Bu seviyelerde 1 oyuncu çok fark ederdi ama Beşiktaş'ın savunmayı daha ileride kurması gerekiyordu. Böylece daha organize bir Beşiktaş izleyebilirdik. 11 kişiyken de organizasyon problemleri vardı diyebiliriz.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi her türlü sonuca açık bence. Takımların sakin kalması maçta belirleyici olacaktır. Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutarsa şanslı olacağını düşünüyorum.


BEŞİKTAŞ KAZANMAK ZORUNDA


Bu derbi Fenerbahçe için çok önemli ve iyi bir yerde bulunuyor. Beşiktaş derbide kazanmak zorunda. Fenerbahçe ise 1 puanla dönse bile kötü olmaz.

Kağıt üzerinde Fenerbahçe bu yarışın içinde. Aykut Kocaman başarılı bir teknik direktör ve şu ana kadar yaptıkları ortada.
 


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