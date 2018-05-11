Chrome kullanan 100 bin bilgisayar hacklendi

’ın resmieklenti mağazasına virüslü eklentiler sızdıran siber korsanlar, 100 binden fazlakullanıcısının bilgisayarına virüs bulaştırdı.siber güvenlik şirketi araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan saldırının geçtiğimiz ay başladığı tahmin ediliyor. Hacker’ların mağazaya sızdırdıkları 7 virüslü eklentinin Google tarafından kaldırıldığı ancak aradan geçen sürede 100 binden fazla kullanıcının bilgisayarına sızıldığı açıklandı., saldırılardan etkilenenler arasında küresel bir üretici firmanın iyi korunan ağının da bulunduğunu açıkladı ancak şirketin ismini paylaşmadı.Habertürk’ün haberine göre geride kalan 8 aylık süreçte siber korsanlar virüslü Chrome eklentileriyle Google’ın güvenlik sistemini alt etmeyi ve popüler tarayıcıyı kullanan sistemlere sızmayı başardılar. Geçtiğimiz ağustos ayında milyonlarca bilgisayara yüklü iki eklentinin siber korsanlar tarafından yaratıldığının ortaya çıkmasının ardından, bu yılın ocak ayında ise iki ayrı virüslü eklenti vakasında 500’er bin kullanıcının sistemine sızılmıştı.sözcüsü, 7 virüslü eklentinin Chrome Web Store mağazasından kaldırılmasının yanı sıra, virüslerden etkilenen Chrome tarayıcıların da uzaktan temizlendiğini açıkladı.