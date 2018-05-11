Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Chrome kullanan 100 bin bilgisayar hacklendi

Siber korsanlar tarayıcı eklentilerini kullanarak 100 binden fazla bilgisayara sızdı. Sızılan bilgisayarlardaki özel bilgileri toplayan korsanlar, ayrıca kripto para madenciliği yapıyor

Chrome kullanan 100 bin bilgisayar hacklendi
Google’ın resmi Chrome Web Store eklenti mağazasına virüslü eklentiler sızdıran siber korsanlar, 100 binden fazla Chrome kullanıcısının bilgisayarına virüs bulaştırdı.

Radware siber güvenlik şirketi araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan saldırının geçtiğimiz ay başladığı tahmin ediliyor. Hacker’ların mağazaya sızdırdıkları 7 virüslü eklentinin Google tarafından kaldırıldığı ancak aradan geçen sürede 100 binden fazla kullanıcının bilgisayarına sızıldığı açıklandı.

Radware, saldırılardan etkilenenler arasında küresel bir üretici firmanın iyi korunan ağının da bulunduğunu açıkladı ancak şirketin ismini paylaşmadı.

Habertürk’ün haberine göre geride kalan 8 aylık süreçte siber korsanlar virüslü Chrome eklentileriyle Google’ın güvenlik sistemini alt etmeyi ve popüler tarayıcıyı kullanan sistemlere sızmayı başardılar. Geçtiğimiz ağustos ayında milyonlarca bilgisayara yüklü iki eklentinin siber korsanlar tarafından yaratıldığının ortaya çıkmasının ardından, bu yılın ocak ayında ise iki ayrı virüslü eklenti vakasında 500’er bin kullanıcının sistemine sızılmıştı.

Google sözcüsü, 7 virüslü eklentinin Chrome Web Store mağazasından kaldırılmasının yanı sıra, virüslerden etkilenen Chrome tarayıcıların da uzaktan temizlendiğini açıkladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gmail’in gizli e-posta modu kullanıma sunuldu

Gmail’in gizli e-posta modu kullanıma sunuldu
Samsung Galaxy S8 Lite, 21 Mayıs’ta tanıtılacak

Samsung Galaxy S8 Lite, 21 Mayıs’ta tanıtılacak
Vivo X21i çok yakında piyasaya çıkacak

Vivo X21i çok yakında piyasaya çıkacak
Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı

Steam yaz indirimleri için geri sayım başladı
Android Oreo Mayıs güncellemesi çıktı!

Android Oreo Mayıs güncellemesi çıktı!
Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!

Red Dead Redemption 2, 8 yıldır geliştiriliyor!
OnePlus 6, Geekbench performansıyla kafa karıştırdı

OnePlus 6, Geekbench performansıyla kafa karıştırdı
PES 2019 resmen duyuruldu!

PES 2019 resmen duyuruldu!
Vestel Venüs Z20 satışa çıktı

Vestel Venüs Z20 satışa çıktı
iPhone'ları çökerten 'siyah nokta' hatası

iPhone'ları çökerten 'siyah nokta' hatası
Apple İrlanda'da 1 milyar dolarlık veri merkezinden vazgeçti

Apple İrlanda'da 1 milyar dolarlık veri merkezinden vazgeçti