CIA, Ürdün Kralı'na 'çöpçatanlık' yapmış

CIA EV TUTUYOR

9 NİSAN 1959 TARİHLİ NÜSHA



ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

İdil Janet Demiray

John F. Kennedy suikastına ilişkin kayıtların toplanması için 1992'de çıkarılan yasa kapsamında, ABD ulusal arşivine yüklenen 3 sayfalık CIA belgesinde 24 yaşındaki Kral Hüseyin'in ilk eşinden ayrıldıktan iki yıl sonra 1959 yılı nisanında Los Angeles'e geldiği ve CIA'dan kendisine "bir kadın ayarlamasını" istediği belirtiliyor.Belgede CIA'nın Güvenlik Ofisi'nden, Kralın Los Angeles ve New York seyahatleri için gerekenin yapılması istenirken Kral'ın özellikle de Los Angeles seyahati sırasında bir kadının kendisine eşlik etmesini istediği ifade ediliyor. Belgede, Kral'ın 3 ile 7 Nisan 1959 arasındaki seyahatinde, Güvenlik Ofisinin güvenilir bir kaynak üzerinden Kral için bir kadın bulmasını talebinde bulunduğu ifade ediliyor.Belgeye göre, CIA bunu eski FBI çalışanı ve özel ajan Robert Maheu'nun aracılığıyla temin ediyor. İsmi belgede silinmiş ancak ABD medyasına göre Los Angeles’in önemli avukatlarından Howard Hughes üzerinden California'nın petrol krallarından Edwin Pauley'in evinde bir parti yapılıyor.Partiye davet edilen Hollywood aktrisi Cabot'a Kral Hüseyin ile "birlikte olması" teklif ediliyor ve Cabot bunu reddediyor. Kral Hüseyin, Cabot'u New York seyahatine de götürmek istiyor. CIA tarafından Long Island'da bir ev tutuluyor, Kral ve Cabot bu evde birlikte vakit geçiriyor.Belge, Maheu ile ilgili ve Cabot'un 14 Nisan 1959'da CIA ofisine gelip Long Island'da Kral Hüseyin ile kaldıklarının medyaya sızdırılması ihtimali üzerine, bu sızdırma işinin Maheu tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna cevaben hazırlanıyor.Maheu'nun güvenli olduğu belirtilen belgede konuya müdahil olan herkesin takip altında olduğu ve bunu sızdırdıklarına dair bir işaret olmadığı belirtiliyor.Belgede, Kral Hüseyin'e "Yabancı Devlet Başkanı" olarak hitap edilirken Amerikan New York Times gazetesinin 28 Mart 1959 tarihli nüshasına atıfta bulunan Amerikan medyası, söz konusu tarihlerin Kral Hüseyin'in Los Angeles ve New York seyahatlerine denk geldiğini öne sürüyor.Amerikan medyası ayrıca LA Times gazetesinin de 9 Nisan 1959 tarihli nüshasına göre, Cabot'un Kral Hüseyin ile Los Angeles'ta bir partiye katıldığına yönelik haberlere atıfta bulunuyor.Amerikan medyasının iddiasına göre, hiç evlilik yapmamış olan Cabot'un tek oğlu Timothy Scott Roman, Kral Hüseyin ile ilişkisinden dünyaya geliyor. Timothy Scott Roman 22 yaşındayken 1989 Aralık'ta annesi Cabot'u jimnastik sopasıyla döverek öldürüyor.İlk ifadesinde, evlerine Ninja kılıklı birinin girdiğini söyleyen Roman daha sonra annesini kendisinin öldürdüğünü kabul ediyor. Ancak psikolojisinin yerinde olmadığı ve annesini bilerek öldürmediği gerekçesiyle Roman beraat ediyor.