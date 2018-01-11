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Cibuti'de yaşıyordu, Müge Anlı'da babasını buldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan Sabrina babasına kavuştu. Cibuti'de doğan ve 27 yıldır babasını arayan Sabriye DNA testi sonucunun açıklanmasıyla birlikte babası Sefayi Kaya'ya sarılarak mutluluk gözyaşı döktü

11 Ocak 2018, Perşembe 17:48
Cibuti'de yaşıyordu, Müge Anlı'da babasını buldu
27 yaşındaki Sabrina Dartois, Fransa'dan öz babası Sefayi Kaya'yı aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Afrika ülkesi Cubiti'de doğan kadın hiç görmediği ve evli olan Sefayi Kaya'yı bulmak istiyordu. 

Yıllar önce Sefai Kaya Cibuti'ye çalışmak için gitmişti. O dönem Sabrina'nın annesiyle aşk yaşayan Sefayi Kaya, çocuğunun olduğunu bilmiyordu. Canlı yayına çıkan Sefayi Kaya, DNA testi yaptırmayı kabul etti.

DNA TESTİ SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI

DNA testi sonucu bugün canlı yayında açıklandı. Duygusal anların yaşandığı programda Sabrina, yeni ailesine kavuşmuş oldu.

İşte o kavuşma anları:



3 ablası olan Sabrina en çok kardeş hasreti duyduğunu söyledi. Sefayi Kaya, Sabrina'yı en kısa zamanda nüfusuna geçireceğini söyledi.

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