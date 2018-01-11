Cibuti'de yaşıyordu, Müge Anlı'da babasını buldu

DNA TESTİ SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI

İşte o kavuşma anları:

Cibuti nerede? Cibuti'nin nüfusu kaç?

Senim Tanay

27 yaşındaki Sabrina Dartois, Fransa'dan öz babası Sefayi Kaya'yı aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Afrika ülkesi Cubiti'de doğan kadın hiç görmediği ve evli olan Sefayi Kaya'yı bulmak istiyordu.Yıllar önce Sefai Kaya Cibuti'ye çalışmak için gitmişti. O dönem Sabrina'nın annesiyle aşk yaşayan Sefayi Kaya, çocuğunun olduğunu bilmiyordu. Canlı yayına çıkan Sefayi Kaya, DNA testi yaptırmayı kabul etti.DNA testi sonucu bugün canlı yayında açıklandı. Duygusal anların yaşandığı programda Sabrina, yeni ailesine kavuşmuş oldu.3 ablası olan Sabrina en çok kardeş hasreti duyduğunu söyledi. Sefayi Kaya, Sabrina'yı en kısa zamanda nüfusuna geçireceğini söyledi.