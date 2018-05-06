Çift burunlu minik Öykü sağlığına kavuşmak istiyor



ANNE: MADDİ DURUMUMUZ YOK

PARÇA İLE BURNU TAMAMLANACAK



PARÇADAN İLTİHAP AKIYOR

Can Hakman

'te doğuştan rahatsızlığı nedeniyle 'çift burunlu' gibi gözüken 2 yaşındaki Öykü Çetin, kendisine uzanacak şifa elini bekliyor.Çetin ailesi, 2 yıl önce dünyaya gelen ve çift burunlu gibi gözüken kızlarının tedavisi için kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.Hastanelerden olumsuz yanıt alan Çetin ailesi, çareyi benzer ameliyatlar gerçekleştiren özel bir hastanede buldu. Ancak ameliyat için maddi imkanı bulunmayan aile, sadece sol burnundan nefes alabilen ve sol göz pınarı bulunmayan Öykü için destek bekliyor.22 yaşındaki anne Sevim Çetin, kızının anne karnındayken çekilen ultrason görüntülerinde durumu fark ettiklerini ancak burnunun yanında 'et beni' olduğunu sandıklarını belirtti.Öykü doğduğunda bir burun deliğinin olmadığını ve göz pınarının tıkalı olduğunu dile getiren Çetin, "Bize 'iki yaşını doldurduktan sonra ameliyat olabilir' dediler. Şu anda 2 yaşında. Götürdüğümüz hastaneler çocuğumu ameliyat etmek istemiyor. Herkes buna benzer ameliyatlar gerçekleştiren Antalya'daki Mehmet Mutaf'a yönlendiriyor. Maddi durumumuz yeterli olmadığından dolayı ameliyat yaptıramıyoruz. Eğer maddi durumumuz yeterli olsaydı çocuğum şubat ayında sağlığına kavuşacaktı" diye konuştu.Çetin, kızının göz altlarında da şişmeler ve iltihaplanmalar meydana geldiğini aktararak, "Burnun yanındaki ikinci parça, göz altı etini çürütmeye başladı. Tek burun kanalı olduğundan dolayı geceleri zor nefes alıyor, zor uyuyor. Burun spreyi olmadan asla uyuyamıyor." dedi.Burnun yanındaki parçadan sürekli akıntı geldiğini belirten Çetin, şunları anlattı:"O parça ile burnu tamamlayacaklar. Burnun diğer parçası ama bir tarafı tıkalı. Tekinden nefes almaya çalışıyor. Gündüzleri ağzından nefes aldığından dolayı sorun olmuyor. Rahatlıkla parka çıkaramıyorum. Çocuklar, o parçayı çekmeye çalışıyorlar, dışlıyorlar. Parka getirdiğimiz zaman insanların kendisine bakmasından utanıyor. Küçük çocuklar ne olduğunu bilmiyorlar, dokunmak istiyorlar. Sürekli tek başına oynuyor. İnanın çocuğum güzelleşin diye ameliyat olmasını istemiyorum, ciddi bir sağlık problemi var."Çetin, Öykü'nün burun kanalı ve göz pınarı için ayrı ayrı ameliyat olması gerektiğini ve bunun için yüksek ücretler istendiğini vurgulayarak, "Bizim maddi durumumuz yetersiz. Parçaya dokunulduğu zaman iltihap akıyor. Durdurmakta zorlanıyoruz. Bazen de kızarıyor, şişiyor. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.