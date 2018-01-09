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Çiftlik Bank: Sisteme yeni üye alımını askıya aldık

Saadet zinciri benzeri bir sistemi olduğu iddiasıyla manşetlere taşınan, daha sonra da Bakanlıklar ve SPK'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank, sisteme yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı 

09 Ocak 2018, Salı 11:40
Çiftlik Bank: Sisteme yeni üye alımını askıya aldık
Bakanlıkların ve SPK'nın inceleme başlattığı Çiftlik Bank, sisteme yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı. Çiftlik Bank ilk olarak internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile üye alımını durdurulduğu kayededilerek, "Çiftlik Bank, oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği ponzi sistem veya saadet zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımı askıya alınmıştır "denildi.

Daha sonra ise basın kuruluşlarına yazılı açıklama geçildi.


500 BİN ÜYESİ VAR


Bu açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: 

"Bilindiği üzere, şirketimize yönelik oluşmuş yanlış izlenimlerin giderilmesini sağlamak amacıyla, tüm iyi niyetimizle, ilgili bakanlıklardan firmalarımıza yönelik inceleme yapılması şirketinizce talep edilmişti. İlgili bakanlıkların görevlileri tarafından sürdürülen incelemelere, şeffaflık ilkemiz çerçevesinde, tüm samimiyetimiz ile tam kadro yardımcı olmaya çalışıyoruz"

"08.01.2018 günü, yönetim kurulu olağan toplantımızda alınan karar şu şekildedir: '200 milyon liralık ödenmiş sermayesi, 7 çiftlik, 2 süt ve et entegre tesisi, 156 şarküteri ile aktif ticari faaliyetlerini sürdüren, menkul ve gayrimenkul varlıkları, 500 bin üyesi ile gelecek 5 yıl içinde sektöründe lider olmayı hedefleyen Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur" 


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Binlerce kişi para yatırmıştı... Bakanlık, Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulunduBinlerce kişi para yatırmıştı... Bakanlık, Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulundu

Gülseli KENARLI / DHA


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