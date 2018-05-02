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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edilen Düzgün Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 21:19
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş tutuklama
Şüpheli Düzgün Genç’in ifadesi Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Soruşturma Savcısı Ersin Akdere tarafından alındı.

TUTUKLANDI


Yaklaşık 2 buçuk saat süren ifade işleminin ardından şüpheli Genç, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheli Düzgün Genç, sevk edildiği suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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