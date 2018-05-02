Çiftlik Bank soruşturmasında flaş tutuklama

TUTUKLANDI

Çiftlik Bank'ın beyin takımındaki Düzgün Genç yakalanarak İstanbul'a getirildi

Mehmet Nuri Turan

Şüpheli Düzgün Genç’in ifadesi Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Soruşturma Savcısı Ersin Akdere tarafından alındı.Yaklaşık 2 buçuk saat süren ifade işleminin ardından şüpheli Genç, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheli Düzgün Genç, sevk edildiği suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.