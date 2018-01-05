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Çiftlikbank için flaş karar!

Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığından geldi. Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı aldı. İncelemeleri sürdüren Gümrük Bakanlığı, para cezası da uygulayabileceğini açıkladı. Tüketiciler de tasarruflarını değerlendirirken, daha hassas ve ihtiyatlı olmaları konusunda uyarıldı.

Çiftlikbank için flaş karar!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank ile ilgili inceleme ve denetimlerin nasıl yürüdüğüne ilişkin bir açıklama yaptı. 

"Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir" denilen açıklamada ilk olarak reklam durdurma cezası verildiği duyuruldu.

Üç ay süreyle verilen reklam durdurma cezasının gerekçesi ise şöyle anlatıldı: 

"ÇİFTLİKBANK, ifadesinin Bankacılık Kanunu’nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan Banka ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması yasaktır.

Tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu’muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir."


İNCELEMELER SÜRÜYOR


Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu’muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir.


TÜKETİCİLER DİKKAT


Tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız."

Hürriyet/Aysel Alp


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