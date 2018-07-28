Çiğ süte 26 kuruş zam

Konsey toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatı yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 1,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir” denildi. Zamdan önce üreticinin eline soğutma bedeli hariç litre başına 1,44 TL geçiyordu. Konsey toplantısı öncesinde konuşan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TUSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, var olan düzende değişiklikler yapılmasını talep ettiklerini belirterek, beklentilerinin 2 TL’ye çıkarılması olduğunu ifade etti. Solakoğlu, “2 TL’nin altında çıkan her türlü fiyatta, sütten para kazanmadığımız için ineklerimizi yavaş yavaş kesmeye başlamak zorundayız” dedi.



