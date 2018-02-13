'Çığlık atan mumya'nın sırrı açığa çıktı

Mısır'daki Nil Nehri'nin batısında 1886 yılında bulunan ve görünüşü nedeniyle 'Çığlak atan mumya' adını alan insan kalıntılarının kimliğine dair yeni tespitler yapıldı. DNA testleri mumyanın, Mısır Firavunu 3. Ramses'in oğlu olduğunu gösterdi

'Çığlık atan mumya'nın sırrı açığa çıktı
Bilim insanları, mumyanın III. Ramses'in oğlu olmasından hareketle bunun Prens Pentawere olacağı üzerinde duruyor. 3 bin yıl önce Pentawere, annesi Kraliçe Tiye ile birlikte III. Ramses'e suikast düzenlemişti. Ramses'in ikinci eşi olan Tiye, tahta III. Ramses'in diğer eşinden olan oğlu Amun-her-khepeshef yerine kendi oğlu Pentawere'nin çıkmasını istiyordu.


KOYUN DERİSİNE SARILMIŞ


Diğer hanedan üyelerinin mumyaları beyaz ketene sarılırken, 'Çığlık atan mumyanın' koyun derisine sarılı olması bilim insanları tarafından 'temiz olmadığı' şeklinde yorumlandı. Ayrıca, 'Çığlık atan mumya' diğer hanedan üyelerine kıyasla daha özensiz mumyalanmıştı.


FİRAVUNA SUİKAST


Daha önce zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen 'Çığlık atan mumyanın' boyun bölgesindeki izler asıldığı fikrini de güçlendirdi. III. Ramses'i suikastle öldüren Kraliçe Tiye, oğlu Pentawere ve suikaste katılan diğer kişiler asılarak idam edilmişti. Bütün bu detaylar, mumyanın Prens Pentawere olduğu iddiasını kuvvetlendirdi.

III. Ramses, Mısır'ı milattan önce 1186-1155 yılları arasında yönetmişti. III. Ramses'in mumyası üzerinde yapılan incelemeler de firavunun boğazının kesildiğini ortaya çıkardı. Buna göre firavuna aynı anda birden fazla kişi kesici aletlerle saldırmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrika Ulusal Kongresi, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını istiyor

Afrika Ulusal Kongresi, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını istiyor
Rusya yeni nesil füze savunma sistemini görücüye çıkardı

Rusya yeni nesil füze savunma sistemini görücüye çıkardı
Hindistan'da tersanede patlama: 5 ölü

Hindistan'da tersanede patlama: 5 ölü
Fransa'da listerya bakterili jambon paniği

Fransa'da listerya bakterili jambon paniği
Çocukların hayatlarını tehlikeye sokan 'cesaret videoları' giderek yayılıyor

Çocukların hayatlarını tehlikeye sokan 'cesaret videoları' giderek yayılıyor
Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor

Europol: Çeteler milyarlarca euroyu Bitcoin'le aklıyor
42 yıl önce 'yüzyılın banka soygunu'nu yapan Jacques Cassandri olayın kitabını yazınca hakim karşısına çıktı

42 yıl önce 'yüzyılın banka soygunu'nu yapan Jacques Cassandri olayın kitabını yazınca hakim karşısına çıktı
Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu

Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu
Güney Afrika'da aslanlar avcıyı yedi

Güney Afrika'da aslanlar avcıyı yedi
Pentagon'dan Suriye itirafı

Pentagon'dan Suriye itirafı
İsrail, Batı Şeria'yı ilhakı ABD ile görüşüyor

İsrail, Batı Şeria'yı ilhakı ABD ile görüşüyor