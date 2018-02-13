'Çığlık atan mumya'nın sırrı açığa çıktı

Bilim insanları, mumyanın III. Ramses
'in oğlu olmasından hareketle bunun Prens Pentawere
olacağı üzerinde duruyor. 3 bin yıl önce Pentawere, annesi Kraliçe Tiye
ile birlikte III. Ramses
'e suikast düzenlemişti. Ramses'in ikinci eşi olan Tiye, tahta III. Ramses'in diğer eşinden olan oğlu Amun-her-khepeshef yerine kendi oğlu Pentawere'nin çıkmasını istiyordu.
KOYUN DERİSİNE SARILMIŞ
Diğer hanedan üyelerinin mumyaları beyaz ketene sarılırken, 'Çığlık atan mumya
nın' koyun derisine sarılı olması bilim insanları tarafından 'temiz olmadığı' şeklinde yorumlandı. Ayrıca, 'Çığlık atan mumya
' diğer hanedan üyelerine kıyasla daha özensiz mumyalanmıştı.
FİRAVUNA SUİKAST
Daha önce zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen 'Çığlık atan mumyanın' boyun bölgesindeki izler asıldığı fikrini de güçlendirdi. III. Ramses'i suikastle öldüren Kraliçe Tiye
, oğlu Pentawere ve suikaste katılan diğer kişiler asılarak idam edilmişti. Bütün bu detaylar, mumyanın Prens Pentawere
olduğu iddiasını kuvvetlendirdi.
III. Ramses, Mısır'ı milattan önce 1186-1155 yılları arasında yönetmişti. III. Ramses'in mumyası üzerinde yapılan incelemeler de firavunun boğazının kesildiğini ortaya çıkardı. Buna göre firavuna aynı anda birden fazla kişi kesici aletlerle saldırmıştı.
Can Hakman