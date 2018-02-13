'Çığlık atan mumya'nın sırrı açığa çıktı



KOYUN DERİSİNE SARILMIŞ



FİRAVUNA SUİKAST

Can Hakman

Bilim insanları, mumyanın'in oğlu olmasından hareketle bununolacağı üzerinde duruyor. 3 bin yıl önce Pentawere, annesiile birlikte'e suikast düzenlemişti. Ramses'in ikinci eşi olan Tiye, tahta III. Ramses'in diğer eşinden olan oğlu Amun-her-khepeshef yerine kendi oğlu Pentawere'nin çıkmasını istiyordu.Diğer hanedan üyelerinin mumyaları beyaz ketene sarılırken, 'nın' koyun derisine sarılı olması bilim insanları tarafından 'temiz olmadığı' şeklinde yorumlandı. Ayrıca, '' diğer hanedan üyelerine kıyasla daha özensiz mumyalanmıştı.Daha önce zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen 'Çığlık atan mumyanın' boyun bölgesindeki izler asıldığı fikrini de güçlendirdi. III. Ramses'i suikastle öldüren, oğlu Pentawere ve suikaste katılan diğer kişiler asılarak idam edilmişti. Bütün bu detaylar, mumyanınolduğu iddiasını kuvvetlendirdi.III. Ramses, Mısır'ı milattan önce 1186-1155 yılları arasında yönetmişti. III. Ramses'in mumyası üzerinde yapılan incelemeler de firavunun boğazının kesildiğini ortaya çıkardı. Buna göre firavuna aynı anda birden fazla kişi kesici aletlerle saldırmıştı.