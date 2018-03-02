Cihazlar arttıkça riskler de artıyor!

Adem Özdoğan

Bu hafta başlayan etkinlikte yer alan ESET standı, MWC’nin Nesnelerin İnterneti (IoT) türünün bir parçasını oluşturuyor. ESET, MWC’2018’de, artık sürekli bağlantılı halde yaşadığımız dünyadaki en büyük öncelik olan IoT ekosisteminin korunmasına odaklandığını gösterecek.“MWC, güvenlik konusundaki öncü içgörülerimizi ve gizlilik kaygılarıyla ilgili en son araştırmalarımızı, kullanıcıları daha iyi korumamıza yardımcı olmak adına paylaşmak için mükemmel bir platform” diyen ESET Teknoloji Sorumlusu (CTO) Juraj Malcho,”Artan sayıda kötü amaçlı uygulamanın ve hedefli saldırıların bir sonucu olarak, Android zararlılarının ve bunların içerdiği fidye yazılımlarının da artmakta olduğunu görüyoruz. Böylece, piyasaya daha fazla bağlantılı cihaz sürüldükçe, tüketiciler ve işletmeler için risk daha önce hiç olmadığı kadar arttı” diye konuştu.Yenilikçi akıllı cihazların en yeni ve en büyükleri de MWC’de sergilenecekler. Tüketiciler sürekli olarak evlerine daha fazla bağlantılı cihazlar alıyorlar. Faydaları olduğu kadar, bireylerin gündelik hayatlarıyla ilgili hassas kişisel verileri paylaştıklarından, bu havalı aygıtların daha karanlık yönleri de var. Akıllı cihazlarla ilgili endişeler haklı mı? ESET mühendisleri, akıllı ev cihazlarının ağlar ve üreticilerle nasıl iletişim kurduklarını test etti. ESET MWC’de, bu aygıtların oluşturduğu potansiyel güvenlik ve gizlilik risklerini göstereceği, amaca yönelik bir “Akıllı Ev” konsepti sergileniyor.Android TV’lerin yüzde 90’ının bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız olduğunu biliyor muydunuz? Bağlantılı TV’leri hedefleyen siber suçlulara karşı ileri teknoloji sağlayan ESET’in bu yönde önerileri ve çözümleri tanıtılacak.2017 yılı, kuşkusuz WannaCry ve Petya’nın neden olabileceği kaosu bizlere gösterdiği için fidye yazılımlarının yılıydı. MWC 2018’de ESET, Android fidye yazılımları ile ilgili yeni araştırmasını sunacak. Son bulgular Android fidye yazılımlarının nasıl küresel bir tehdit haline gelerek son 12 ayda telekomünikasyonu, ISP ve MSP’leri etkilediğini ve ESET’in bu gelişmekte olan tehditlere karşı mücadelede nasıl başarıya ulaştığını detaylarıyla ortaya koyuyor.