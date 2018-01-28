Çikolata uzmanından uyarı: Kesinlikle buzdolabında tutmayın



ÇİKOLATA BUZDOLABINA KONULMADAN NASIL SAKLANIR?

Can Hakman

Dünyanın en önemli şekerleme uzmanlarından biri olan Luke Owen Smith, çikolata barlarının sıcak havalar da dahil olmak üzere kesinlikle buzdolabında saklı tutulmaması gerektiğini açıkladı.Chocolate Bar adlı çevrimiçi çikolata dükkanının sahibi olan Owen, buzdolabında bırakılan çikolataların cansızlaştığını ve içindeki aromaların kaybolduğunu belirtiyor.Smith'e göre güneş almayan, soğuk ve nemsiz ortamlar çikolatanızı korumak için en ideal yerler.10 ve 20 derece arasındaki oda sıcaklıkları çikolatanın dışarıda bırakılması için ideal ama 28 derecenin üstünde, çikolata erimeye başlayacağı için aromasını ve canlılığını kaybetmek uğruna ürününüzü buzdolabına koyabilirsiniz.