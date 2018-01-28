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Çikolata uzmanından uyarı: Kesinlikle buzdolabında tutmayın

Eğer çikolatanızı soğuk yemeyi seviyorsanız, bunu bir kez daha düşünmenizde yarar var. Çünkü dünyanın en önemli şekerleme uzmanlarından biri olan Luke Owen Smith, çikolatanın buzdolabında tutulmaması gerektiğini açıkladı

28 Ocak 2018, Pazar 15:00
Çikolata uzmanından uyarı: Kesinlikle buzdolabında tutmayın
posta.com.tr

Dünyanın en önemli şekerleme uzmanlarından biri olan Luke Owen Smith, çikolata barlarının sıcak havalar da dahil olmak üzere kesinlikle buzdolabında saklı tutulmaması gerektiğini açıkladı.

Chocolate Bar adlı çevrimiçi çikolata dükkanının sahibi olan Owen, buzdolabında bırakılan çikolataların cansızlaştığını ve içindeki aromaların kaybolduğunu belirtiyor.


ÇİKOLATA BUZDOLABINA KONULMADAN NASIL SAKLANIR?

Smith'e göre güneş almayan, soğuk ve nemsiz ortamlar çikolatanızı korumak için en ideal yerler.

10 ve 20 derece arasındaki oda sıcaklıkları çikolatanın dışarıda bırakılması için ideal ama 28 derecenin üstünde, çikolata erimeye başlayacağı için aromasını ve canlılığını kaybetmek uğruna ürününüzü buzdolabına koyabilirsiniz.


 


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