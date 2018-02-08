Cildiniz sağlıkla ışıldasın

Elif Bayram

Tüm dünyadaki dermokozmetik ürünlerinde bir uzman olan Dr Jart+, hassas ciltlerin rahatlamasına yardımcı olmak için hazırlanmış formülü; Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment’ı sunuyor. Bu renk düzenlemeye yardımcı cilt bakım kremi, titre edilmiş “Centella Asiatica” özütü, “Madecassoside” ve “Centella Asiatica Meristem” konsantresi ile cilt onarım sürecine yardımcı olan “Centella Asiatica” yapraklarının özlerini barındıran özel bir bileşen olan Centella Complex'i içeriyor.Cildi rahatlatmaya yardımcı olan onarım kremi hafif bir yapıya sahiptir. Cilde uygulandıktan sonra yeşil tonu hafif bir kapama sağlayan pembemsi bir bej renge dönüşüyor.Cicapair Tiger Grass Onarım Serumu’nun formülü hassas veya yorgun ciltleri rahatlatmak ve canlandırmaya yardımcı olmak için hazırlandı.Kolay uygulanabilir dokusu sayesinde cildin tazelenmesin e destek oluyor. Cilde eşit bir şekilde uygulanıp nazikçe masaj yaparak kullanabilirsiniz.Cicapair Tiger Grass Onarım Serumu “Centella Asiatica” bitkisinden çıkarılan aktif içeriklerle hazırlandı.Yeni Shake & Shot rubber yüz maskesi, üç versiyonuyla geliyor:Bu özel yeni formüllü içerik çalkalanarak maske rahatlıkla karıştırılıyor ve uygulamayı kolaylaştırıyor. Shake & Shot rubber yüz maskesi herkes için şekillendirici bir yüz maskesi. İki parça olarak sunuluyor: bir güçlendirici ve sadece kabın içine dökülerek kremsi bir doku için karıştırılması gereken bir ampul sıvı. Göz ve dudaklar dışarıda tutularak cilde eşit bir katman şeklinde uygulanıyor, dinlenmeye bırakılıyor. Geleneksel yüz maskelerine kıyasla kullanması daha kolay ve daha eğlenceli olan bu uygun fiyatlı ürün cildin beslenmesine ve nem kazanmasına destek oluyor.(Adım 1: 17.5 g + Adım 2: 32.5 g)(Adım 1: 17.5 g + Adım 2: 32.5 g)(Adım 1: 17.5 g + Adım 2: 32.5 g)