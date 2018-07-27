Cildinizi gençleştirerek zamana meydan okuyun

ClinicUp Sağlıklı Yaşam Koordinatörü Dr. Ezgi Kaygusuz "Geçmişte yüksek dozlarda uygulanan dolgu, botoks işlemleri ve yüz germe operasyonları yerini, cildin bozulmadan ve yaşlanma süreci başlamadan alınan bir takım önlemlere bıraktı. Bu yeni estetik trendinde cildin kalitesini artırmaya ve yaşlanmayı önlemeye yönelik yapılan mezoterapi, PRP, ameliyatsız yüz germe gibi anti-aging uygulamalar ön plana çıkıyor" dedi.

YAŞLANMA SÜRECİ İLERLEMEDEN YAPTIRMAK AVANTAJ

"PRP ve ameliyatsız yüz germe uygulamalarında cildin kendi iyileşme sürecinden faydalanılıyor" diyen Dr. Ezgi Kaygusuz "Bu da dışardan yabancı herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan, kişinin kendi hücreleriyle genç kalması anlamına geliyor. Bu uygulamaları yaşlanma süreci ilerlemeden periyodik aralıklarla yaptıran bir kişi ilerleyen yaşlarda dolgu ve botoks gibi yöntemlere yaşıtlarından çok daha az miktarda ihtiyaç duyuyor. Hekimler olarak bu noktada başlıca sorumluluğumuz dünyada gelişen güncel estetik algısını takip ederek hastalarımıza daha doğal ve sağlıklı bir gençleşme yöntemi sunmak" açıklamasında bulundu.

'İLK YÖNTEM BOL SU VE DÜŞÜK KALORİLİ BESLENME'

Dr. Ezgi Kaygusuz güzel ve sağlıklı bir cilt için püf noktaları da şöyle açıkladı: "Sağlıklı ve doğal genç kalma süreci için kendimde uyguladığım ve hastalarıma tavsiye ettiğim ilk yöntem her zaman bol su içmek ve düşük kalorili menülerden oluşan sağlıklı beslenmedir. Uygulamalarda ise özellikle bahar aylarında cildi yaza ve kışa hazırlamak için PRP ve mezoterapiyi tavsiye etmekteyim.

Bahar aylarında kişiye özel programlarla uygulanan mezoterapi ve PRP seansları hem cildin doğal yollarla genç kalmasını hem de cilde canlılık ve parlaklık katarak dinç ve dinlenmiş bir ifade kazanmasını sağlar. Bu uygulamaları cildin yıllık rutini hale getirmekle taze bir görünüm yakalanırken gelecek için de yatırım yapılmış oluyor. Bütün bunların yanında cilt sağlığımız için hiçbir zaman ihmal etmememiz gereken en önemli nokta ise nokta güneş koruyucu kullanmak. Cilde yapılan işlemlerin başarılı olması için yaz-kış kaliteli bir güneş koruyucu kullanmak günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeli."







