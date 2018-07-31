Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyun

Sizin için, Babe Facial Sunscreen Oil-Free SPF 50+ özel olarak karma ve yağlı ciltler için geliştirilmiş, yüz için UVA-

UVB koruması sağlayan, yağ içermeyen formülü ile hızlı bir şekilde emilerek gün boyu güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Ciltte parlama yapmaz.

Kullanım şekli:

Güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın ve sık sık tekrarlayın.

Bebeğiniz için, Bebek ve çocukların hassas cildi için özel olarak geliştirilen Pediatric Sunscreen Spray SPF 50+ İçeriğindeki antioksidanlar ile cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Hem yüz hem vücut için kullanılabilir. Çok hassas ve açık renkli ciltler için uygundur. Kolay uygulanır ve çabuk emilir.

Kullanım şekli:

Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce uygulayınız. Tam emilim sağlanıncaya kadar tüm cilde ayaklar ve bikini bölgeside dahil olmak üzere uygulayınız. Göz ve mukozadan uzak tutunuz. 2-3 saat veya her yüzmeden sonra tekrar uygulayınız. 12-16 saatleri arasında ve güneş riskli olduğu sürelerde güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınınız.

Babe Facial Sunscreen Oil-Free SPF 50+ 97,50 TL

Pediatric Sunscreen Spray SPF 50+- 148,50TL