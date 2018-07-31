Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyun
Deniz, güneş, kumun bizi çağırdığı bu günlerde hem kendinizi hem de bebeğinizi güneşin zararlı etkilerinden korumak için Babe ile tanışın!
Sizin için, Babe Facial Sunscreen Oil-Free SPF 50+ özel olarak karma ve yağlı ciltler için geliştirilmiş, yüz için UVA-
UVB koruması sağlayan, yağ içermeyen formülü ile hızlı bir şekilde emilerek gün boyu güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Ciltte parlama yapmaz.
Kullanım şekli:
Güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulayın ve sık sık tekrarlayın.
Bebeğiniz için, Bebek ve çocukların hassas cildi için özel olarak geliştirilen Pediatric Sunscreen Spray SPF 50+ İçeriğindeki antioksidanlar ile cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Hem yüz hem vücut için kullanılabilir. Çok hassas ve açık renkli ciltler için uygundur. Kolay uygulanır ve çabuk emilir.
Kullanım şekli:
Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce uygulayınız. Tam emilim sağlanıncaya kadar tüm cilde ayaklar ve bikini bölgeside dahil olmak üzere uygulayınız. Göz ve mukozadan uzak tutunuz. 2-3 saat veya her yüzmeden sonra tekrar uygulayınız. 12-16 saatleri arasında ve güneş riskli olduğu sürelerde güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınınız.
Babe Facial Sunscreen Oil-Free SPF 50+ 97,50 TL
Pediatric Sunscreen Spray SPF 50+- 148,50TL