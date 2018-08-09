Cildinizi sonbahar öncesi şımartmanın tam zamanı!

Sadece Rossmann’larda tüketiciye sunulan ve içeriği ile sağlık vadeden Isana’nın Kayısı özlü peeling kremi, Aktif kömür peeling jeli ve Arındırıcı maskesi canlı ve genç bir cilt için çalışan özler içeriyor.

Kayısı özlü peeling kremi

Ciltteki ölü derileri, ince peeling tanecikleri sayesinde derinlemesine ve nazikçe temizleyen krem, zeytin ve susam yağı ile de cildin doğal pH'ını koruyor, kurumayı engelliyor. Pro-Vitamin B5 ve kayısı özü ferahlık veren peeling krem, haftada en az bir kez uygulandığında farkını aynaya yansıtıyor.

Aktif kömür peeling jeli

İçerdiği doğal peeling partikülleri sayesinde cildi iyice temizleyen ve görünümünü düzelten jel, kayısı özü ve bitkisel gliserin ile canlandırma ajanlarını devreye sokar.

Tamamen vegan olan ürün ciltle PH açısından da uyumlu.

Arındırıcı maske

Aloe Vera ve şeftali özleri içeren Isana arındırıcı maske, gözenekleri derinlemesine temizleyen yanı sıra nemlendirip, yenileyen ürünlerden biri. Maskeyi çıkarırken, makyaj ve ölü deri kalıntıları hep birlikte ciltten uzaklaşır. 10 dakika bekletilip ciltten ayrılan maske, dolaşım sistemini harekete geçirerek sağlık, detoksifiye ve parlaklık sunar.