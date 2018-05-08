Çılgın Sedat'tan Tuğba Ekinci'ye: Sen ne kadar terbiyesizsin!

Canlı yayına bağlanan Tuğba Ekinci’ye
yıllar önce İbrahim Tatlıses’in
programında yaşananlar hatırlatılınca ortalık karıştı. Tuğba Ekinci’nin İbrahim Tatlıses için “sakat”
kelimesini kullanması gerilimini daha da artırdı.
Engelli çocuk babası Çılgın Sedat da
canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci’ye ağzına geleni söyledi.
İşte Çılgın Sedat'ın Tuğba Ekinci'ye söyledikleri:
'GERÇEKTEN ÇILGINA DÖNDÜM'
"Tuğba Hanım'ın sözleri karşısında gerçekten çılgına döndüm. Ya Tuğba sen hala düzgün konuşmasını bilmiyorsun, abuk subuk konuşuyorsun. Sen ne kadar terbiyesizsin. Biz engelli çocuk anne ve babasıyız. Sen o çocuklara 'sakat' diyemezsin. Sakat kelimesini kullanamazsın. İbrahim Tatlıses'e 'sakat ve zavallı' diyemezsin.
'HADSİZ HADSİZ KONUŞMA! ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDASIN!'
Ekrana bunlarla çıkmaya çalışma. Sen şimdi özür dilemek zorundasın. Haddini bil. Gündem yapacağım diye haddini aşma. Koskoca İbrahim Tatlıses'e sen 'sakat' diyemezsin. Sen şarkı söylemeyi bilmediğin halde kimse sana bir şey demiyor. Sen böyle hadsiz hadsiz konuşuyorsun. Senden özür bekliyorum ve özür dilemek zorundasın."
Tuğba Ekinci ise bu sözlere şöyle karşılık verdi:
'KONUYLA BUNUN NE ALAKASI VAR, BEN ANLAYAMADIM'
"Konuyla bunun ne alakası var onu anlayamadım. Benim İbrahim Tatlıses'in kaza sonucu geçirdiği bir şeye söylediğim 'sakat' kelimesinin senin evladınla ne alakası var. Nasıl bir bağ kurdun? Ben bunu anlamıyorum. Seni niye bağladılar canlı yayına ben onu da anlamadım. Heralde bu da bir taktik. O konuyla bu konunun hiçbir alakası yok, üzerime alınamıyorum ben bunu. Benim de dayım down sendromlu biz ona bebek gibi bakıyoruz. Kimse onları bizim kadar sevemez. Sakat veya engelli bir insandan bahsetmedim ben. İbrahim Bey'i sevdiğim için onun hakkında öyle konuştum."
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