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Cilt bakımınızda Seramid etkisini hissedin

İçeriğinde cilde nem sağlayan önemli bileşenlerden Seramid bulunan ve son teknolojiler kullanılarak hazırlanan ürün ile zamana meydan okuyun!

08 Ocak 2018, Pazartesi 14:48
Cilt bakımınızda Seramid etkisini hissedin
Target Pro by Watsons Essential serisi, cildinizin nemini ve esnekliğini artırmaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunan ‘Seramid’ bileşeni sayesinde ciltteki nemi yeniler, doğal bariyer görevini artırırken, kuruluğu ve dış tahrişi önlemeye yardımcı olur.

En gelişmiş cilt bakım teknikleri ile geliştirilen ve dermatolojik olarak test edilmiş olan Target Pro by Watsons serisi, üstün formülü ile cilt savunmasını destekleyerek çevresel stres, kuruluk, UV ışınları gibi cilde zarar veren ve erken yaşlanmaya yol açan faktörlere meydan okumanıza yardımcı olur.

Target Pro by Watsons Essential Serisi:

Target Pro by Watsons Essential Micellar Su:
Cildinizden kiri, yağı, makyajı temizlemek için durulanmayan bir temizleyici, makyaj temizleyicisi veya tonik olarak kullanılabilir. Kuruluk olmadan ciltte yumuşak ve tazelik hissi sağlamaya yardımcı olur.
Target Pro by Watsons Essential Micellar Su 200 ml – 69 TL

Target Pro by Watsons Essential Tonik:
Kalıntıları temizleyip ve cildi nemlendirerek temiz, tazelenmiş bir cilt görünümü sağlamaya yardımcı olur.
Target Pro by Watsons Essential Tonik 150 ml- 69 TL

Target Pro by Watsons Essential Günlük Nemlendirici:
UV ışınlarına karşı günlük koruma ve sürekli hidrasyon sağlamaya yardımcı olur.
Target Pro by Watsons Essential Günlük Nemlendirici 50 ml- 99 TL

Target Pro by Watsons Essential Gece Kremi:
Cildin nem dengesini sağlamak için suyu eşit şekilde dağıtır ve nemi cilde hapseder. Cildin gece boyu yenilenmesine yardımcı olur.
Target Pro by Watsons Essential Gece Kremi 40 ml - 99 TL

Target Pro by Watsons Essential Gece Bakımı:
Cildin bakıma en fazla açık olduğu zaman olan geceleri nem aşılamaya yardımcı olur. Cildin sabahları yumuşak ve esnek bir hal almasına yardımcı olur.
Target Pro by Watsons Essential Gece Bakımı 50 ml – 99 TL



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