15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Çin 2018’e girdi

Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2018’i coşkuyla karşıladı

Çin 2018’e girdi
Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin’in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı.

Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

ÇİN KÖPEK YILI'NA GİRECEK


Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı ise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor.

12 HAYVANLI TAKVİM KULLANIYORLAR


Ülkenin kullandığı geleneksel 12 Hayvanlı Takvime göre, her yıla takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Çin Yeni Yılı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN YENİ YIL MESAJI


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında ülkede yapılan reformların 40’ncı yılının kutlama şansına ulaştıklarını belirterek, 2018’de de bu reformların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Yeni yılı Çin’in çağdaşlamasına yönelik ilerlemelerin kaydedilmesi için bir yol olarak gördüklerini kaydeden Çin lideri Şi, Çinlilerin yeni yılını tebrik ederek iyi dileklerini sundu.
746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor

746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor
Taksim’de polis kuş uçurtmuyor

Taksim’de polis kuş uçurtmuyor
Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Reina katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Reina katliamının üzerinden 1 yıl geçti

Reina katliamının üzerinden 1 yıl geçti
Son Dakika...Yeni Zelanda yeni yıla girdi! 2018 havai fişeklerle karşılandı

Son Dakika...Yeni Zelanda yeni yıla girdi! 2018 havai fişeklerle karşılandı
Başbakan Yıldırım'dan çok sert KHK tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan çok sert KHK tepkisi
Türkiye'nin 'Yerli Trump'ı Abdullah Topçu hayatını kaybetti

Türkiye'nin 'Yerli Trump'ı Abdullah Topçu hayatını kaybetti
Eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söyleyen öğretmene destek geldi

Eşofman giyen kızlardan tahrik olduğunu söyleyen öğretmene destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kanseri yendi, kazada başı sunroof'a sıkışıp can verdi

Kanseri yendi, kazada başı sunroof'a sıkışıp can verdi