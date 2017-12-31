Çin 2018’e girdi

ÇİN KÖPEK YILI'NA GİRECEK

12 HAYVANLI TAKVİM KULLANIYORLAR

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN YENİ YIL MESAJI

Mine Bozkurt

Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin’in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı.Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinenise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor.Ülkenin kullandığı geleneksel 12 Hayvanlı Takvime göre, her yıla takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Çin Yeni Yılı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında ülkede yapılan reformların 40’ncı yılının kutlama şansına ulaştıklarını belirterek, 2018’de de bu reformların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti. Yeni yılı Çin’in çağdaşlamasına yönelik ilerlemelerin kaydedilmesi için bir yol olarak gördüklerini kaydeden Çin lideri Şi, Çinlilerin yeni yılını tebrik ederek iyi dileklerini sundu.