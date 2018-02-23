Çin cenazelerde striptiz şovların yapılmasını yasakladı



YILLARDIR ARTAN BİR GELENEK

4 EYALETTE GÖRÜLÜYOR

90'LARDA ORTAYA ÇIKTI

Can Hakman

'de cenazelere striptizci kadınların alınması ve cinsel içerikli şovlar yapılması yasaklandı.'in kırsal yörelerindeki köylerde devam eden bu adet,hükümeti tarafından müstehcen olduğu gerekçesiyle sonlandırılacak.Ailelere, akrabalarının cenazeleri için cinsellik içerek şovlar sergileyen dansçıları kiralamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Köylerde yaşayan pek çok ailenin, yas tutanlar için bu tip organizasyonlar ayarlamaya başlaması yıllardır artıp yayılan bir gelenek.hükümeti 10 yıldan uzun süredir durdurmaya çalıştıkları bu adet konusunda daha sert adımlar atacak. Müstehcen ve kaba bulunan bu gösterilerin ülkede en yaygın olarak Henan, Anhui, Jiangsu ve Hebei'de görülüyor.Ocak ayında yayınlanan bir belgede,, utanç verici bulduğu bu striptiz şovlarının cenazelerle birlikte düğünler ve fuarlarda da yasaklanacağını ifade etti.Times gazetesine göre bu gelenek 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış durumda. Bu tip cenazelerin ailenin cenazeye daha fazla katılımcı çekmesine de yardımcı olduğunu söylenirken aynı zamanda üremeyle ilgili bir ibadet şekli de olduğu belirtiliyor.Gösterilerin fiyatının 225 pound (yaklaşık 1200 TL) olduğu ve bir topluluğun ayda 20 ile 30 arasında gösteri düzenlediği tahmin ediliyor. Kimileri bu gösterilerin Tayvan'dan Çin'e yayıldığını tahmin ediyor