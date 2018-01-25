'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Hollanda'da "cinler tarafından ele geçirildiğini" düşündüğü 9 yaşındaki oğluna eziyet ettiği gerekçesiyle 39 yaşındaki bir anne hakkında istismar davası açıldı

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası
Amsterdam Mahkemesi'nde yapılacak yargılama, Hollanda'da "cinlerin karıştığı ilk dava" olarak adlandırılıyor.

Hollanda'da ilk kez yargıya yansıyan olay, Utrecht kentinde göçmenlerin yoğun olduğu Kanaleneiland semtinde meydana heldi. Fas kökenli Amina adlı kadın, 9 yaşındaki oğlu Anouar'ın davranışlarının giderek değiştiğini düşünmeye başladı.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; oğlunun içine "cinlerin girdiğini" düşünen Amina, kendisi gibi Fas kökenli bir imama danıştı. İmam, "Bir cin sizi ele geçirirse, tamamen farklı biri olabilirsiniz" diyerek, annenin şüphesinin doğru olduğunu söyledi.
 

Çocuğun ellerine fırına soktu


Bunun üzerine kadın, "oğlunun içindeki cinleri kovmak için" değişik çözümler aramaya başladı. Çocuğun ellerini kızgın fırına soktu. Kulak temizleme çubuğu ile sertçe cin kovalamak isterken, oğlunda kalıcı duyma bozukluğuna yol açtı.

Ağustos 2016'da annesinden alınan 9 yaşındaki Anouar, koruyucu aileye verildi. Amsterdam Mahkemesi de, Amina hakkında çocuğa şiddet ve istismar davası açtı.

Amina, "çocuğa şiddet "suçlamasını kabul etmiyor. Annenin avukatı Anis Boumanjal'a göre de şiddet ve istismar iddiası asılsız, zira müvekkili sadece oğlunu iyileştirmeye çalışıyordu. Avukat, "kasıtlı olarak birine zarar vermenin" istismar olduğunu ancak bu olayda kasıt bulunmadığını savunuyor.
 

'Haklı görülemez'


Boumanjal, müvekkilinin çocuğunu "cinlerden kurtarmak ve iyileştirmek için çaresizlik içinde çaba harcadığını" öne sürerek, mahkemeden tanık olarak bir antropolog çağrılmasını talep edeceklerini söyledi.

Groningen Üniversitesi ceza hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen ten Voorde ise yaşananların iyi niyetle yapılmış olsa da istismar olduğu görüşünde. Volkskrant gazetesine konuşan ten Voorde, "şiddet yardımıyla başka bir acıya ya da yaralanmaya neden olan cin çıkarma işlemi haklı görülemez" diyor.

Ten Voorde, "Annenin iyi niyetle yapmış olduğu davranış, suçu ortadan kaldırmıyor" diyor.

Zanlının avukatına göree ise bu "kestirme" bir görüş. Çocuğun kulağına küpe takılması, dövme veya sünnetin de acı vermesine rağmen "ceza gerektirmeyen şiddet" olarak kabul edildiğini söyleyen Boumanjal, cin çıkarma işleminin de böyle değerlendirilmesini istiyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsviçre'de bulunan mumya Boris Johnson'ın atası çıktı

İsviçre'de bulunan mumya Boris Johnson'ın atası çıktı
Lisa Riley gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Lisa Riley gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
Terör örgütü yandaşları camiye saldırı düzenledi

Terör örgütü yandaşları camiye saldırı düzenledi
Koyun Dolly'den sonra bir ilk! Çinliler dünyada ilk kez bir maymun klonladı

Koyun Dolly'den sonra bir ilk! Çinliler dünyada ilk kez bir maymun klonladı
ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek

ABD askerleri Iron Man kıyafeti giyecek
Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!

Günde 6 litre kola içiyordu, bu hale geldi!
Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi

Korku kitaplarının usta yazarı Jack Ketchum, yaşamını yitirdi
Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca dairesinde saklayan kadın yakalandı
İşinden kovulan ilk robot: Fabio

İşinden kovulan ilk robot: Fabio
Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Milano'da tren kazası! Ölü ve yaralılar var
Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır

Papa Francesco: İlk sahte haber üreticisi İncil'deki yılandır