'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Çocuğun ellerine fırına soktu

'Haklı görülemez'

Nazlı Erdol

Mahkemesi'nde yapılacak yargılama,'da "cinlerin karıştığı ilk dava" olarak adlandırılıyor.'da ilk kez yargıya yansıyan olay,kentinde göçmenlerin yoğun olduğusemtinde meydana heldi.kökenli Amina adlı kadın, 9 yaşındaki oğlu Anouar'ın davranışlarının giderek değiştiğini düşünmeye başladı.BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre; oğlunun içine "cinlerin girdiğini" düşünen Amina, kendisi gibi Fas kökenli bir imama danıştı. İmam, "Bir cin sizi ele geçirirse, tamamen farklı biri olabilirsiniz" diyerek, annenin şüphesinin doğru olduğunu söyledi.Bunun üzerine kadın, "oğlunun içindeki cinleri kovmak için" değişik çözümler aramaya başladı. Çocuğun ellerini kızgın fırına soktu. Kulak temizleme çubuğu ile sertçe cin kovalamak isterken, oğlunda kalıcı duyma bozukluğuna yol açtı.Ağustos 2016'da annesinden alınan 9 yaşındaki Anouar, koruyucu aileye verildi. Amsterdam Mahkemesi de, Amina hakkında çocuğa şiddet ve istismar davası açtı.Amina, "çocuğa şiddet "suçlamasını kabul etmiyor. Annenin avukatı Anis Boumanjal'a göre de şiddet ve istismar iddiası asılsız, zira müvekkili sadece oğlunu iyileştirmeye çalışıyordu., "kasıtlı olarak birine zarar vermenin" istismar olduğunu ancak bu olayda kasıt bulunmadığını savunuyor.Boumanjal, müvekkilinin çocuğunu "cinlerden kurtarmak ve iyileştirmek için çaresizlik içinde çaba harcadığını" öne sürerek, mahkemeden tanık olarak bir antropolog çağrılmasını talep edeceklerini söyledi.Groningen Üniversitesi ceza hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen ten Voorde ise yaşananların iyi niyetle yapılmış olsa da istismar olduğu görüşünde. Volkskrant gazetesine konuşan ten Voorde, "şiddet yardımıyla başka bir acıya ya da yaralanmaya neden olan cin çıkarma işlemi haklı görülemez" diyor.Ten Voorde, "Annenin iyi niyetle yapmış olduğu davranış, suçu ortadan kaldırmıyor" diyor.Zanlının avukatına göree ise bu "kestirme" bir görüş. Çocuğun kulağına küpe takılması, dövme veya sünnetin de acı vermesine rağmen "ceza gerektirmeyen şiddet" olarak kabul edildiğini söyleyen Boumanjal, cin çıkarma işleminin de böyle değerlendirilmesini istiyor.