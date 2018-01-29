Çin’de askeri uçak düştü

Çin’in Guizhou kentinde eğitim uçuşu sırasında askeri uçak düştü

29 Ocak 2018, Pazartesi 22:02
Çin’de askeri uçak düştü
Ülkenin güneybatısındaki Guizhou kentine bağlı Suiyang ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir askeri uçağın eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

O ANLAR KAMERADA


Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi. Bölgede yaşayan halk tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde alçak irtifada seyreden uçağın bir anda yönünü değiştirdiği görülüyor.

Uçağın düştüğü alandan çekildiği belirtilen görüntülerde ise yanan uçaktan çıkan dumanlar dikkat çekiyor.

Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı ifade edildi.



(Cenk Özkömür / İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AB, İngiltere'yi karar mekanizmasından çıkardı

AB, İngiltere'yi karar mekanizmasından çıkardı
Zehirli diş macunuyla suikast

Zehirli diş macunuyla suikast
İsrailli casusların zehirli diş macunuyla suikast yaptığı ortaya çıktı

İsrailli casusların zehirli diş macunuyla suikast yaptığı ortaya çıktı
Bill Gates süper inek projesi için 40 milyon dolar bütçe ayırdı

Bill Gates süper inek projesi için 40 milyon dolar bütçe ayırdı
İdlib'de hastaneye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

İdlib'de hastaneye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Almanya'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı
Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!

Baskına uğrayınca seks oyuncağı taklidi yaptı!

Hindistan'da korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu

Hindistan'da korkunç olay! MRI cihazı adamı yuttu
Trump itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum

Trump itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum
Şakasına çektikleri fotoğraflar yüzünden tutuklandılar!

Şakasına çektikleri fotoğraflar yüzünden tutuklandılar!
Cape Town’da Müslümanlar yağmur duasına çıktı

Cape Town’da Müslümanlar yağmur duasına çıktı