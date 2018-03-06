Çin'de bir kız ücretsiz cinsel ilişki çağrısı yapınca binlerce kişi sıraya girdi



ÜCRETSİZ CİNSEL İLİŞKİ ÇAĞRISI İÇİN “ŞAKA YAPTIM” DEDİ



TAKİPÇİ KAZANMAK İSTEMİŞ

Can Hakman

’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Miss Ye, sosyal medya hesabından, canlı yayında otele gelen herkes ile ücretsiz ilişkiye gireceğini söyledi. Kısa sürede kızın kaldığı otelin önünde 3 bin kişi toplandı. Olaydan sonra kız polis tarafından fuhuştan gözaltına alındı.Otel yetkilileri, ayrıca olay ile ilgili çok kişinden telefon aldıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin otele gelmesinden dolayı kız yaptığı paylaşımı kaldırıp bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi.Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.