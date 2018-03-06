Çin'de bir kız ücretsiz cinsel ilişki çağrısı yapınca binlerce kişi sıraya girdi

Çin'de 19 yaşındaki bir genç kız sosyal medya hesabından kaldığı otele gelen herkesle ücretsiz cinsel ilişkiye gireceğini söyledi. Çin'de yaşanan ilginç olayda otelin önüne 3 bin kişi gelince polis genç kızı gözaltına aldı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi

Çin'de bir kız ücretsiz cinsel ilişki çağrısı yapınca binlerce kişi sıraya girdi
Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Miss Ye, sosyal medya hesabından, canlı yayında otele gelen herkes ile ücretsiz ilişkiye gireceğini söyledi. Kısa sürede kızın kaldığı otelin önünde 3 bin kişi toplandı. Olaydan sonra kız polis tarafından fuhuştan gözaltına alındı.


ÜCRETSİZ CİNSEL İLİŞKİ ÇAĞRISI İÇİN “ŞAKA YAPTIM” DEDİ


Otel yetkilileri, ayrıca olay ile ilgili çok kişinden telefon aldıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin otele gelmesinden dolayı kız yaptığı paylaşımı kaldırıp bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi.


TAKİPÇİ KAZANMAK İSTEMİŞ


Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.


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