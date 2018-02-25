Çin'de 'Devlet başkanlığında 2 yıl sınırı kaldırılsın' önerisi

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulundu

Çin'de 'Devlet başkanlığında 2 yıl sınırı kaldırılsın' önerisi
Şinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için  anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

ÇKP Merkezi Komitesi tarafından hazırlanan taslak, 'Ülkede devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı iki dönemden fazla görev yapamaz' ifadesinin kaldırılmasını öngörüyor.

Ayrıntılara yer verilmeyen kısa haber, ÇKP Merkezi Komitesi'nin yarın başlayacak üç günlük genel kurul toplantıları öncesinde geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl yapılan seçimlerinde ikinci dönem için seçilmişti.

ÇKP'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen ikinci lider olmuştu.

Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı 'Yeni Dönem Çin için Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi' olmuştu.

Önerinin kabulü halinde Şi'nin, mevcut görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da bir veya birkaç dönem daha ülke liderliği görevini sürdürmesinin önü açılacak.

Çin'deki mevcut anayasaya göre, Devlet Başkanlığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerine beş seneliğine iki dönemden fazla aynı kişiler seçilemiyor.

 


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