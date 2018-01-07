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Çin'de gemi kazası: 32 kayıp

Çin'in doğu kıyısında bir petrol tankeri bir yük gemisi ile çarpıştı. Kaza sonrası 30'u İran, 2'si Bangladeş uyruklu 32 mürettebata ulaşılamıyor

Çin'de gemi kazası: 32 kayıp
Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 20.00 sularında ülkenin doğusundaki Yangzı Nehri açıklarında Sanchi adlı bir Panama bandıralı tanker gemisi, Cf Crystal isimli Hong Kong yük gemisi ile çarpıştı.

Kaza sonrası Hong Kong kayıtlı gemideki 21 Çinli mürettebat kurtarılırken tankerde çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 32 mürettebatın 30'unun İran, 2'sinin de Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.

Tankerden denize petrol sızdığı ve yangının bu sabah da sürdüğü belirtildi.

Çin'den kaza mahalline arama kurtarma ve temizleme gemilerini gönderilirken, Çin Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi ile koordinasyon çerçevesinde, Güney Kore'den de aramaya destek amaçlı bir sahil güvenlik gemisi ve bir uçağın gönderildiği kaydedildi.

Kazanın sebebi ise henüz belirlenmedi.

 


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