Çin'de gemi kazası: 32 kayıp

Nazlı Erdol

'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 20.00 sularında ülkenin doğusundakiaçıklarında Sanchi adlı birbandıralı tanker gemisi, Cf Crystal isimli Hong Kong yük gemisi ile çarpıştı.Kaza sonrasıkayıtlı gemideki 21 Çinli mürettebat kurtarılırken tankerde çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca 32 mürettebatın 30'unun İran, 2'sinin deuyruklu olduğu belirtildi.Tankerden denize petrol sızdığı ve yangının bu sabah da sürdüğü belirtildi.'den kaza mahalline arama kurtarma ve temizleme gemilerini gönderilirken,ile koordinasyon çerçevesinde,den de aramaya destek amaçlı bir sahil güvenlik gemisi ve bir uçağın gönderildiği kaydedildi.Kazanın sebebi ise henüz belirlenmedi.