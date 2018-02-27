Çin’de kirli hava için alarm verildi

Çin'in güney ve doğu bölgelerinde hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi

Çin’de kirli hava için alarm verildi
Çin’de yoğun hava kirliliği nedeniyle başkent Pekin’de sarı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde ise turuncu alarm verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin’in yanı sıra ülkenin güney ve doğu bölgelerinde kirli hava için alarm verildiğini duyurdu.

Bu gece başlayan hava kirliliğinin başkent ile Anhui, Hubey, Ciangsu, Ciangşi, Guicou eyaletlerinde etkili olacağı belirtilerek, görüş mesafesinin 200 metrenin altına kadar düşeceği kaydedildi. Kirli havanın yarına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.



Hızlı kalkınma ve sanayileşme nedeniyle Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mısır'da en az 2 bin yıllık mezarlık bulundu

Mısır'da en az 2 bin yıllık mezarlık bulundu
Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!

Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!
ABD Başkanı Trump: Dünya Ticaret Örgütü bir felaket

ABD Başkanı Trump: Dünya Ticaret Örgütü bir felaket
ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu diplomatından istifa kararı

ABD'nin Kuzey Kore politikasından sorumlu diplomatından istifa kararı
Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı

Kolombiya'da ELN'den marttaki seçimler için ateşkes kararı
Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu

Kanadalı fotoğrafçı Patty Maher esrarengiz bir ayakkabı ormanı buldu
Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti

Rusya, İran'ı eleştiren BMGK tasarısını veto etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alman mevkidaşıyla görüştü

Taliban, ABD ile müzakerelere kapı araladı

Taliban, ABD ile müzakerelere kapı araladı

Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi

Suudi Arabistan’da Genelkurmay Başkanı emekliye sevk edildi
Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası

Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda Rusya iddiası