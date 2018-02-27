Çin’de kirli hava için alarm verildi

Nazlı Erdol

’de yoğunnedeniyle başkent’de sarı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde iseverildi., başkent Pekin’in yanı sıra ülkenin güney ve doğu bölgelerinde kirli hava için alarm verildiğini duyurdu.Bu gece başlayan hava kirliliğinin başkent ileeyaletlerinde etkili olacağı belirtilerek, görüş mesafesinin 200 metrenin altına kadar düşeceği kaydedildi. Kirli havanın yarına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Hızlı kalkınma ve sanayileşme nedeniyle Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor., özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.