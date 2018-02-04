Çin'den ABD'nin yeni nükleer doktrinine tepki

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin yeni nükleer doktrininde Çin'in nükleer potansiyelini tehdit olarak nitelendirmesine tepki gösterdi

Çin'den ABD'nin yeni nükleer doktrinine tepki
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in kalkınma planları hakkında absürt öngörülerin yer aldığı, Çin'in nükleer güçlerinin tehdidinin abartıldığı yeni nükleer doktrinini yayınladı. Bu doktrine kesinlikle karşı çıkıyoruz" dendi.

Pekin'in barışçıl kalkınma ve savunma politikasına kati biçimde bağlı olduğunun altını çizen bakanlık, hiçbir zaman ve hiçbir halükarda nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama, nükleer silahı olmayan ülkeleri tehdit etmeme prensibinin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı.

Pentagon, dün yeni ABD Nükleer Doktrini'ni yayınlamıştı. Doktrinde ABD'nin, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer silah sayısını azaltma taahhüdünü üzerine aldığı belirtilmişti.

Doktrinde ABD'nin Rusya ve Çin'i düşman olarak görmek istemediği ve bu ülkelerle istikrarlı ilişkiler kurmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Belgede, "ABD, Rusya ve Çin'i düşman olarak değerlendirmek istemiyor ve onlarla istikrarlı ilişkiler arıyor" denmişti.


 


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