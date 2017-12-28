Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Nazlı Erdol

Çin, aktivist Vu Gan’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunanve’ya ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi., Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında "Söz konusu ülkeler, Çin'deki yargı mekanizmalarının davayı ele alışı konusunda sorumsuz açıklamalar yapıyor. Bu ülkelerin Çin'in iç işleri ve yargı egemenliğine açık şekilde müdahale etmeleri, davanın ruhuna aykırıdır.” ifadelerini kullandı.'in bir hukuk ülkesi olduğunu ve ülkedeki yargı organlarının konuyu hukuk çerçevesinde ele aldığını belirten Hua, söz konusu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.Hua,ve’nın Pekin büyükelçilerine görevlerini yapmaları çağrısında bulunarak "Karşılıklı güven ve iş birliği anlayışını teşvik etmelerini umuyoruz tam tersini değil.” diye konuştu.ve’nın başkent’deki büyükelçiliklerinden dün yapılan ortak açıklamadayönetimine aktivist Vu'nun bir an önce serbest bırakması çağrısı yapılmıştı. Vu, önceki gün Tiencin'deki'nde çıktığı duruşmada, devleti yıkmaya teşebbüsten 8 yıl hapis cezası almıştı.