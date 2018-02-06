Çin'den füze savar denemesi

Çin, füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Denemenin savunma amaçlı yapıldığı ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı belirtildi
 

Çin'den füze savar denemesi
Çin, başarılı bir füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Çin sınırları dahilinde füze savar sistemi teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Denemenin beklenen hedefe ulaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı ifade edildi. Açıklamada diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pekin yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore balistik ve nükleer tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmaya başladığı THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.

AA


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