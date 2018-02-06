Çin'den füze savar denemesi

Nazlı Erdol

, başarılı bir füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.ndan yapılan açıklamada, dün Çin sınırları dahilinde füze savar sistemi teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.Denemenin beklenen hedefe ulaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı ifade edildi. Açıklamada diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.yönetimi,'ninbalistik ve nükleer tehdidine karşı'de konuşlandırmaya başladığı THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.