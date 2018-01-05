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Çin'den vize hamlesi

Çin nitelikli eleman alımlarının kolaylaştırılması için vize işlemlerine yeni düzenlemeler getirdi.

Çin'den vize hamlesi
Yerel haberlere göre Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke genelindeki nitelikli eleman sayısını arttırma adına yürürlüğe koyduğu yeni vize regülasyonlarında, vizelerin son kullanma tarihlerinin geçmesi durumunda beş ila 10 yıla kadar tarihlerin uzatılabileceğini açıkladı.

Bakanlık yeni vize regülasyonu kapsamında çok girişli vizelerin kullanıma açılacağını ve tek girişlik vize sahiplerinin 180 güne kadar ülkede kalabileceğini belirtti.


NİTELİKLİ KİŞİLER


Çin’in nitelik için artan talebi kapsamında vize başvurularında bilim insanları, girişimciler ve teknoloji endüstrileri çalışanları gibi nitelikli kişiler, Çin’de Çalışan Yabancılar başlığı altındaki vizeye başvurabilecek. Açıklamada ayrıca Çin’de çalışabilmek için başvuruda bulunan kişilerin vize başvurularından beş iş günü sonra onay alabilecekleri ve acil başvurular da dahil olmak üzere bütün adaylara vize ücreti için feragat formu verileceği söylendi.


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