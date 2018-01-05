Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize

Nazlı Erdol

South China Morning Post gazetesinin haberine göre,yönetimi, "yetenekli" yabancıların ülkedeki kalkınmaya katkı sağlaması için 5 ila 10 yıl süreli çok girişli vize uygulaması başlattı.şirketi sahipleri, girişimciler ve bilim adamlarını ülkeye kazandırmayı hedefleyen uzun süreli vizeye başvuruüzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvuranlar vize almaları halinde'de tek seferde 180 gün kalabilecek, bunun yanı sıra aile ve çocuklarını getirebilecek.Ülkede 2016’da yabancılar için değerlendirme sistemi uygulamaya konmuştu. Bu uygulamayla,kazananlar, başarılı sporcular, akademisyenler, finans uzmanları "yüksek yetenekli" grubuna alınarak ülkeye çekilmeleri amaçlanmıştı., ülke ekonomisinin yeniden yapılandırılması için kritik bir eşikte olduklarını açıklamış, bu kapsamda yabancı uzmanlara yönelik daha açık bir politika benimsenmesi gerektiğini söylemişti.