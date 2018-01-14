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Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü

Doğu Çin Denizi açıklarında 6 Ocak'ta kargo gemisiyle çarpışarak yanmaya başlayan petrol tankeri batarken kayıp mürettebatından da ümit kesildi. Tahran'dan "30'u İranlı 32 mürettebat hayatını kaybetti" açıklaması geldi

Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü
İran'dan Güney Kore'ye yola çıkan ama Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışan Panama bandıralı Sanchi tankeriyle ilgili bir kötü haber daha geldi. Çin'in Şangay açıklarında yanan tanker, yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, kazadan 8 gün sonra bir patlamanın ardından battı.

İran Petrol Bakanlığı da 30'u kendi vatandaşı olan 32 kişilik mürettebatın trajik biçimde hayatını kaybettiğini açıkladı.
 

UMUTLAR BİTİNCE


Öncesinde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'i arayarak ''Yüzde 1 bile umut olduğu müddetçe Çin arama kurtarma için yüzde 100 çaba göstermeye devam edecek'' demişti.
 

KARA KUTUYA ULAŞILDI


Kara kutusuna ulaşılan tanker bu sabaha dek yanıyordu. Kara kutuya ulaşılmasının ardından tankerin daha iç bölgelerine geçilemediği, zira sıcaklığın 89 dereceye vardığı Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
 

İRANLI KOMANDOLAR DA GİTTİ


Arama kurtarma çalışmalarına 13 gemi ve İran'dan 12 kişilik bir komando birliği de katılıyordu. Bu çalışmalarda tankerdeki 30 İranlı ve 2 Bangladeşli mürettebattan sadece 3'ünün cansız bedenine ulaşılabildi.
 

TOKSİK FELAKET RİSKİ


Rüzgarın yön değiştirmesiyle toksik gazlardan zehirlenme tehlikesi sebebiyle kurtarma ekibi bir saat içinde tankerden ayrılmak zorunda kaldı. Petrol sızdıran tankerin patlama eşliğinde  batması, Doğu Çin Denizi'ni büyük bir çevre felaketi riskine sokuyor.
 
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