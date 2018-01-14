Çin denizinde felaket: Yanan tanker battı, 30'u İranlı tüm mürettebat öldü

UMUTLAR BİTİNCE

KARA KUTUYA ULAŞILDI

İRANLI KOMANDOLAR DA GİTTİ

TOKSİK FELAKET RİSKİ

Nazlı Erdol

'dan'ye yola çıkan amabandıralıadlı yük gemisiyle çarpışan Panama bandıralı Sanchi tankeriyle ilgili bir kötü haber daha geldi. Çin'in Şangay açıklarında yanan tanker, yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, kazadan 8 gün sonra bir patlamanın ardından battı.İran Petrol Bakanlığı da 30'u kendi vatandaşı olan 32 kişilik mürettebatın trajik biçimde hayatını kaybettiğini açıkladı.Öncesindeİranlı mevkidaşı'i arayarak ''Yüzde 1 bile umut olduğu müddetçe Çin arama kurtarma için yüzde 100 çaba göstermeye devam edecek'' demişti.Kara kutusuna ulaşılan tanker bu sabaha dek yanıyordu. Kara kutuya ulaşılmasının ardından tankerin daha iç bölgelerine geçilemediği, zira sıcaklığın 89 dereceye vardığı Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyuruldu.Arama kurtarma çalışmalarına 13 gemi ve İran'dan 12 kişilik bir komando birliği de katılıyordu. Bu çalışmalarda tankerdeki 30 İranlı ve 2 Bangladeşli mürettebattan sadece 3'ünün cansız bedenine ulaşılabildi.Rüzgarın yön değiştirmesiyle toksik gazlardan zehirlenme tehlikesi sebebiyle kurtarma ekibi bir saat içinde tankerden ayrılmak zorunda kaldı.sızdıran tankerin patlama eşliğinde batması,'ni büyük bir çevre felaketi riskine sokuyor.