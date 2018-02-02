Çin, depremleri uzaydan takip edecek

DEPREM KUŞAKLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAYACAK

Senim Tanay

Çin Deprem İdaresi ve (CEA) ve Çin Uzay Teknolojisi Akademisi’nin geliştirdiği "Cang Hıng-1" adlı uydu, Uzun Yürüyüş (Çang Cıng) 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü’nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngesine yollandı.Dünyadan yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşecek "Cang Hıng-1" sismo elektromanyetik uydu, bilim insanlarının dünyadaki elektromanyetik alanları, iyonosferi ve yüksek enerji partiküllerini izlemesineyardım edecek."Cang Hıng-1", Çin’de 6 ve üzeri, dünyada ise 7 ve üzeri büyüklükte depremleri izleyerek yer küredeki deprem kuşakları hakkında bilgi toplayacak.İlerleyen dönemlerde, yer kabuğunda elektromanyetik dalgalar meydana getiren depremlerin tahmininde de kullanılması planlanan Cang Hıng-1, çeşitli dedektörlerle donatıldı.