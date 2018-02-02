Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Çin, depremleri uzaydan takip edecek

Çin, depremlerin elektromanyetik alanlarını ölçmek için sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya gönderdi. Cang Hıng-1 uydusu dünyadaki depremleri izlemek için kullanılacak

Çin, depremleri uzaydan takip edecek
Çin Deprem İdaresi ve (CEA) ve Çin Uzay Teknolojisi Akademisi’nin geliştirdiği "Cang Hıng-1" adlı uydu, Uzun Yürüyüş (Çang Cıng) 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü’nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngesine yollandı.

Dünyadan yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşecek "Cang Hıng-1" sismo elektromanyetik uydu, bilim insanlarının dünyadaki elektromanyetik alanları, iyonosferi ve yüksek enerji partiküllerini izlemesine
 yardım edecek.

DEPREM KUŞAKLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAYACAK

"Cang Hıng-1", Çin’de 6 ve üzeri, dünyada ise 7 ve üzeri büyüklükte depremleri izleyerek yer küredeki deprem kuşakları hakkında bilgi toplayacak.

 İlerleyen dönemlerde, yer kabuğunda elektromanyetik dalgalar meydana getiren depremlerin tahmininde de kullanılması planlanan Cang Hıng-1, çeşitli dedektörlerle donatıldı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı

Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı
Bayburt merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt merkezine inen kurt yakalandı
Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu
Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı

Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı
Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı

Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı
Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı

Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı
Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu

2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu
İşte Kuyu köpeğin son hali

İşte Kuyu köpeğin son hali
YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı

YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı
Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı

Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı