Çin George Orwell'in kitaplarını ve N harfini yasakladı

Çin hükümeti George Orwell'in Hayvan Çiftliği, 1984 kitaplarıyla birlikte 'N' harfini de internet ortamında yasakladı. Bundan böyle bu kitapları aratmak Çin'de mümkün olmayacak

Çin George Orwell'in kitaplarını ve N harfini yasakladı
Facebook, Twitter ve YouTube gibi internet site ve uygulamaların yasaklandığı Çin'de hükümet bir dizi yeni yasak aldığını duyurdu. Çin basınında yer alan habere göre George Orwell'in Hayvan Çiftliği, 1984 kitaplarıyla birlikte 'N' harfi internet ortamında yasaklılar listesine girdi. Bundan böyle bu kitapları aratmak Çin'de mümkün olmayacak.


ÇİN GEORGE ORWELL'I VE N HARFİNİ YASAKLADI


Son dönemde aldığı kararlarla gündemde olan Çin, bugün yasak ve sansür haberleriyle gündemde… Geçtiğimiz hafta Çin Komünist Partisi, daha önce devlet başkanlığında 2 dönem kuralını kaldırdığını açıklamış ve böylelikle mevcut devlet başkanı Şi Cinping’in önündeki bir engel kaldırılmıştı.

Çin üzerine haberler yapan ABD merkezli China Digital Times, Pekin yönetiminin bazı yasaklar getirdiğini duyurdu. Habere göre Çin hükümeti, George Orwell’in distopik romanı Hayvan Çiftliği ve 1984’ün aranmasını yasakladı. Yasaklı kelimeler arasına ise Xi Zedong’un kullanımının girdiği belirtildi. Çin’in eski lideri Mao Zedong ile mevcut devlet başkanı Şi Cinping (Xi Jinping) kullanımı yasaklanırken ilginç bir diğer yasak da “N” harfine geldi. Uzmanlar henüz N harfinin neden yasaklandığını açıklamazken, bu yasağın sebebi olarak ise ayrılığın ve karşıtlığın sembolü olarak kullanılmasının yattığı tahmin ediliyor. Fakat daha sonra yapılan açıklamada N harfine uygulanan yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

Çin’de Twitter gibi kullanılan Sino Weibo’da ise, “katılmıyorum”, “hayatı boyunca”, “ölümsüzlük”, “iltica etmek” ve “utanmaz” kelimeleri yasaklandı.


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