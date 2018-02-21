Çin hükümeti, cenazelerde striptiz dansına savaş açtı



YENİ OPERASYON 19 KENTTE YAPILACAK



KALABALIĞI ARTTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

'BU EĞLENCE DOĞURGANLIĞA TAPMAKTAN GELİYOR'

Nazlı Erdol

hükümeti özellikle kırsal bölgelerde daha yaygın birolanyapılmasına savaş açtı.geçen ay yaptığı açıklamada cenazelerde, düğünlerde ve Çin Yeni Yılı için yapılan etkinliklerde striptizin yanı sıra 'müstehçen, pornografik ve edebe aykırı performanslara' izin verilmeyeceğini duyurdu.Bakanlık son operasyonun Henan, Anhui, Hebei ve Jiangsu bölgelerinde bulunan 19 kente odaklanacağını belirtti. Bakanlık bu durumların yaşandığı cenazeler konusunda kurulacak olan yardım hattını arayarak yetkilileri bilgilendirenlere para ödülü de vaat etti.Çin'de cenazelerde striptiz dansı yapanlarla mücadele aslında yıllardır sürüyor. Yetkililer ilk olarak 2006'da müstehcen bulunan performanlara yönelik operasyon başlatmıştı. İkinci operasyon ise 2015'te yapılmıştı.Çin kırsalında yaşayan kimi topluluklar cenazelerine ne kadar fazla insan katılırsa ölen kişinin o kadar fazla onurlandırılacağını ve onlara bunun şans getireceğine inanıyor, bu nedenle de kalabalığı arttırmak için striptiz dansçıları kullanılıyor.Bazı uzmanlar ise erotik gösterilerin doğurganlığı kutlama amacıyla yapıldığını savunuyor.Global Times'a konuşan medya profesörü Kuang Haiyan "Kültürel antropolojinin yorumuna göre bu eğlence doğurganlığa tapmaktan geliyor. Bu nedenle cenazelerde yapılan erotik performanslar bir kültürel atavizm" "dedi.