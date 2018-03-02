Çin iletişim uydusu filosunu güncelleyecek



ÇİN UZAY GÜCÜ OLMAYI HEDEFLİYOR

Can Hakman

Şinhua ajansınınUzay Bilim ve Teknolojileri Şirketine (CASC) dayandırdığı haberinde, 3 aşamalı olarak başlatılan güncelleme ve inşa programının, ilk fazının 54dan oluştuğu belirtildi.İlk uydunun bu yıl fırlatılacağı kaydedilen haberde, güncelleme tamalandığında ülkeninnın 300'ü geçeceği ifade edildi.CASC Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Bao Veymin, güncelleme programının, yer temelli iletişim ağının yerini alacağını, dünyanın herhangi bir yerine iletişim hizmetleri sunabileceğini belirtti.Söz konusu uydu ağının dünyanın okyanuslar ve kutuplar ile tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasının hedefleyen Kuşak ve Yol güzergahının tüm noktalarına sorunsuz iletişim sağlayacağını vurgulayan Bao, uyduların ayrıca internet, navigasyon, havacılık ve denizcilik gözlem alanlarında ticari uygulamalar da vereceğini dile getirdi.Pekin hükümeti, havacılık ve uzay sanayisini güçlendirerek 2030 yılına kadar bir "uzay gücü" olmayı hedefliyor.Çin Devlet Konseyinin 2016’da yayımladığı rapora göre Pekin yönetiminin, 2020 yılına kadar insanlı uzay misyonları, Ay'ın keşfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yüksek çözünürlükte gözlem uydularını kapsayan geniş bir uzay programı bulunuyor.