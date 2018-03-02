Çin iletişim uydusu filosunu güncelleyecek

 Çin’in iletişim uydusu filosunu güncelleyerek küresel uydu interneti sistemi kuracağı bildirildi

Çin iletişim uydusu filosunu güncelleyecek
Şinhua ajansının Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketine (CASC) dayandırdığı haberinde, 3 aşamalı olarak başlatılan güncelleme ve inşa programının, ilk fazının 54 uydudan oluştuğu belirtildi.

İlk uydunun bu yıl fırlatılacağı kaydedilen haberde, güncelleme tamalandığında ülkenin uydu sayısının 300'ü geçeceği ifade edildi.

CASC Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Bao Veymin, güncelleme programının, yer temelli iletişim ağının yerini alacağını, dünyanın herhangi bir yerine iletişim hizmetleri sunabileceğini belirtti.


ÇİN UZAY GÜCÜ OLMAYI HEDEFLİYOR


Söz konusu uydu ağının dünyanın okyanuslar ve kutuplar ile tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasının hedefleyen Kuşak ve Yol güzergahının tüm noktalarına sorunsuz iletişim sağlayacağını vurgulayan Bao, uyduların ayrıca internet, navigasyon, havacılık ve denizcilik gözlem alanlarında ticari uygulamalar da vereceğini dile getirdi.

Pekin hükümeti, havacılık ve uzay sanayisini güçlendirerek 2030 yılına kadar bir "uzay gücü" olmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyinin 2016’da yayımladığı rapora göre Pekin yönetiminin, 2020 yılına kadar insanlı uzay misyonları, Ay'ın keşfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yüksek çözünürlükte gözlem uydularını kapsayan geniş bir uzay programı bulunuyor.


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