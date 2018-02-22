Çin'in Bahar Bayramı'nda rekor gelir

Çin'in en önemli geleneksel bayramı kabul edilen Bahar Bayramı'nda yaklaşık 75 milyar dolar turizm geliri elde edildi
 

Çin'in Bahar Bayramı'nda rekor gelir
Çin Ulusal Turizm İdaresi (CNTA), yeni yıl olarak da bilinen Bahar Bayramı (Çuncie) için 15-21 Şubat'ta verilen resmi tatil süresince 475 milyar yüen (yaklaşık 75 milyar dolar) turizm geliri sağlandığını açıkladı.

CNTA, turizm gelirinin geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 12,6 arttığını belirtti.



Halkın genellikle toplu taşıma seçeneklerine yöneldiği ülkede tatil süresince 386 milyon şehirler arası seyahat kaydedildi.

Sıçuan, Guangdong ve Hunan eyaletleri, turistlerin tercih ettiği başlıca destinasyonlar oldu.

Çinli turistlerin tatil süresince 68 ülkeye yurt dışı seyahati yaptığı ve Güneydoğu Asya destinasyonlarının geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de popülerliğini koruduğu belirtildi.


Köpek Yılı'na girildi


Dünyanın 1,42 milyarlık dev nüfusuyla en kalabalık ülkesi Çin, 16 Şubat'ta Horoz Yılı'ndan Köpek Yılı'na girmişti.

Çinliler, 12 Hayvanlı Takvim'i kullanıyor. Her yıl, takvimde yer alan hayvanlardan birinin adını taşıyor. Çin takvimi, Ay'ın hareketlerine göre belirlendiğinden yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. 

CNTA verilerine göre, genel anlamda turizm gelirleri de 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 15,1 yükselişle 5,4 trilyon yüen (yaklaşık 849 milyar dolar) oldu.

Pekin yönetimi, ihracata dayalı kalkınma modelini iç tüketimle destekleme politikası doğrultusunda turizm sektörünü ekonomik büyümesinin lokomotifi yapmayı hedefliyor. Bu çerçevede yıllık turizm gelirinin 2020'de 7 trilyon yüene (yaklaşık 1,1 trilyon dolar) çıkarılması hedefleniyor.

AA
 


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