Çin'in diplomat pandalarına 'sarayda' özenle bakılıyor

Nazlı Erdol

'da bulunan'in diplomat pandaları, ""nda özenle ağırlanıyor.Endonezya’ya geçici süreyle verilen’in misafir diplomat pandaları "Hu Çun" ve "Say Tao"nun tüm ihtiyaçları,kentindekinde kendileri için özel inşa edilen Panda Sarayı'nda karşılanıyor.Hayvanat bahçesinde 5 bin metrekarelik alana kurulan ve Panda Sarayı adı verilen özel kompleks, hava sıcaklığı ve deniz seviyesi yüksekliği gibi etkenler dikkate alınarak pandaların doğal yaşam alanlarına en uygun şekilde inşa edildi.Yapımı 4,5 milyon dolara mal olan komplekste, özel bakıcılar tarafından günlük yemek ve uyku durumlarının yanı sıra temizlikleri dikkatle yapılanlar için bir de özel klinik bulunuyor.Ziyaretçiler için içeride panda tasarımlı hediyelik eşya mağazası ve Çin mutfağına ait bir lokantanın olduğu binaya ücret karşılığında günlük kısıtlı ziyaretçi kabul ediliyor.'ya 10 yıllığına gönderilen ve ülkede yabancılara verilen oturum izni "kitas" belgeleri de olan dişi Hu Çun ve erkek Say Tao'dan doğacak panda yavrusunun ise 4 yaşına geldiğinde Çin'e gönderilmesi şartı bulunuyor.Çin'den hayvanat bahçesine getirilme sürecini yürüten Taman Safari Hayvanat Bahçesi Direktörü Jansen Manansang, "Pandaların buraya gelmesiyle Taman Safari uluslararası hayvanat bahçesine dönüştü. Pandalar için en önemli şey, beslenme ve doğal yaşam alanı. Buradaki kompleksi doğal yaşam alanlarındaymış gibi hissetmeleri için titizlikle kurduk. Yedikleri bambudan sağlıklarına kadar tüm ihtiyaçlarını özenle karşılamaya çalışıyoruz." dedi.İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılı dolayısıyla Çin'in karşılıklı dostluğu daha da pekiştirme amaçlı Endonezya'ya gönderdiği pandalar, 28 Eylül'de ülkeye kargo uçağıyla getirilmiş ve bir aylık karantina süresinin ardından kasım ayı sonunda görücüye çıkmıştı.Bu arada'de 12,'da 8,da 4,ve'da 3'er,ve'da ikişer olmak üzere dünya genelinde Çin'in 50 diplomat pandası bulunuyor.