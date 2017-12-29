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Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi

Çin'in eşek ihtiyacına bağlı olarak Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesi Nijerya'da eşek fiyatlarının artmasına neden oldu

Çin istedi Nijerya'da eşekler kıymete bindi
Eşek besicisi İbrahim Maijaki ve veteriner Dr. Ahmed Abdulhamid Fagge, Çin'in gıdadan tıbba, cilt bakımından tarıma kadar farklı alanlarda eşek ve eşek ürünlerine ihtiyaç duymasının Nijerya'da eşek fiyatlarının artmasına neden olduğuna dikkati çekti. 

Maijaki, "Çin'den gelen talep nedeniyle eşek fiyatları Nijerya'da 3-4 kat arttı. Daha önce yaklaşık 40 dolara satılan eşekler şimdi 150-200 dolara alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

"Nijerya'da eşek bulamayacağız"


Nijeryalı veteriner Dr. Ahmed Abdulhamid Fagge de "Nijerya'daki uluslararası havaalanında çok miktarda eşek derisi ele geçirildi. Bu gidişle yakın gelecekte Nijerya'da eşek bulamayacağız." dedi.

Nijerya'daki eşeklerin büyük bir kısmının yurt dışına gönderildiğini ifade eden Dr. Fagge, "Nijerya'daki eşeklerin yüzde 70 ya da 80'i yurt dışına ihraç ediliyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki eşekler güneydeki liman şehirlerinde toplanıyor. Bu hayvanların bazıları canlı olarak bazıları da kesilerek deri ya da et olarak Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.

Gençlik iksiri eşek derisi


Çin'in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni eşek derisinden elde edilen, "ejiao" adı verilen jelatin içeren ürünlere artan talep.

Çin'de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan "ejiao ürünlerine" gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin’de 4 milyon eşek kesiliyor.

AA
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