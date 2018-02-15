Çin Köpek Yılı'na giriyor

Çin'de Köpek Yılı ve Bahar Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Çin Köpek Yılı'na giriyor
12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre bu gece Horoz Yılı'nı geride bırakarak, Köpek Yılı'na girilecek ülkede, Bahar Bayramı olarak da adlandırılan Çin Yeni Yılı, insanların aileleri ve dostları ile bir arada olduğu en önemli geleneksel bayram olarak kutlanıyor.

Çin hayvan burçlarına göre bilgelik, dostluk ve sabrı temsil eden Köpek Yılı'nın huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaşlar, evlerinde aileleriyle yemek yiyerek, akraba ziyaretleri yapıyor ve birbirlerine hediyeler vererek bayramın neşe ve sevincini paylaşıyor.

Çin Yeni Yılı, çalışma hayatının giderek daha sıkılaştığı ülkede halkın, aileleri ve arkadaşları ile rahatlıkla vakit geçirebileceği bir zaman dilimi konumuna geldi.

1,42 milyarlık dev nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de, nüfusun yaklaşık 300 milyonluk bölümü, nüfusa kayıtlı oldukları eyaletlerin dışındaki büyük şehirlerde çalışıyor.
 

Dev metropollerde kalabalık yerini durgunluğa bıraktı


Bu kişilerin, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Pekin, Şanghay ve Guangcou gibi dev metropollerden ayrılmasıyla büyük şehirler, adeta hayalet kentleri andırıyor.



Ülkede yarından itibaren 7 gün sürecek resmi ulusal tatilde, ülke genelinde neredeyse hayat duruyor ve herkes kendi memleketlerinde aileleriyle vakit geçirdiği için ülkeyi genel bir sessizlik kaplıyor.

Dünyanın en kalabalık ve hareketli metropolleri arasında olan ülkedeki büyük şehirler, Bahar Bayramı süresince büyük bir durgunluğa sahne oluyor.

Ülkede gelenek olduğu üzere Çin Yeni Yılı'nda "kötü ruhları kovduğuna inanılan" hava fişek ve çatapat patlatma geleneği bulunuyor.


Ancak bu gelenek hava kirliliği, yangın ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak büyük şehirlerde yasaklanmış durumda.
 

Bahar Bayramı tatili 7 gün


Çin'deki resmi Bahar Bayramı tatilinde Pekin'de olacaklar için park ve sayfiye yerlerinde çeşitli eğlence ve şölenler tertip ediliyor.

Kentteki en büyük parklardan biri olan Ditan Parkı'nda yapılan süslemeler, ziyaretçilere bayram coşkusunu yaşamak için seçenek sunarken, burada gerçekleştirilecek yemek şölenleri ve sahne gösterileri de Pekinlilerin beğenesine sunulacak.

Yeni Yıl atmosferi, büyük kentlerden ziyade kırsal bölgelerde yoğun olarak hissediliyor.

Çinlilerin kullandığı 12 Hayvanlı Takvim'e göre her yıl takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi o yıla veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Köpek Yılı'nı gelecek yıl Domuz Yılı takip edecek.

Bahar Bayramı, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

 


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