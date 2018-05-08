Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'ndaki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü
 

Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun
Şinhua haber ajansı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı liman kenti Dalien’de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini duyurdu. 

Görüşme öncesi bir süre yürüyüş yaptığı belirtilen iki liderin, daha sonra öğle yemeğinde bir araya geldiği kaydedildi.

İki liderin içten ve dostane bir atmosferde ikili ilişkiler ve önemli konulara yönelik etraflıca ve derinlemesine fikir alışverişi yaptığı belirtildi.
 

Şi: Gelişmelerden çok mutluyum


Görüşmede "Çin-Kuzey Kore ilişkileri ve Kore Yarımadası'nda sağlanan olumlu gelişmelerden dolayı çok mutluyum." diyen Şi, iki ülke arasında gerçekleşen ikinci liderler zirvesinde ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini, Kore Yarımadası'nda uzun süreli bir barış ortamı sağlanması ve bölgesel barış ve refahın sağlanmasını birlikte teşvik etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

"Çin, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması yönündeki kararlılığını ve Kuzey Kore ile ABD arasındaki yarımadanın sorunun çözümüne yönelik diyalog ve istişareyi destekliyor" diyen Şi, ilgili taraflarla beraber bölgenin uzun süreli istikrarı ve yarımada konusunda barışçıl diyaloğun teşvik edilmesinde aktif rol almayı sürdürmek istediklerini ifade etti.
 

Kim: Barış için gerekenler eş zamanlı yapılmalı


Kuzey Kore lideri Kim de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerde ve Kore Yarımadası'nda olumlu ve anlamlı gelişmeler elde edildiğini kaydederek bölgede mevcut durumda hızlı gelişmelerin yaşandığını ve bunlara ilişkin Çin’e bilgi vermeye geldiğini belirtti.

Kim, "İlgili tarafların, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve uzun süreli barışın sağlanması için gerekli önlemleri aşama aşama ve eş zamanlı olarak almasını umuyoruz." ifadelerini kullanan Kim, Çin tarafı ile stratejik iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi, iki taraf arasındaki dostane ilişkileri derinleştirmeyi, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmeyi umduklarını dile getirdi.

Kim’in ABD Başkanı Donald Trump ile ay sonunda yapacağı görüşme öncesi Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore lideri Kim, mart ayında da Çin’e sürpriz bir ziyaret düzenlemişti. Bu ziyaret Kim’in ülke iktidarına geldikten sonra Çin’e yaptığı ikinci ziyaret oldu.

Kim'in Çin'den ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor.

AA


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