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Çin malı akıllı telefonlarda reklam tuzağı

2016 verilerine göre, en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren firmalar, Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi’ydi. Yani en çok telefon satan 6 firmadan 4’ü Çin menşeiliydi. Peki Çinli üreticiler bu başarılarını neye borçlu?
 

Çin malı akıllı telefonlarda reklam tuzağı
Çinli üreticilerin, kısa sürede önemli bir pazar payına ulaşmasının temel sebebi, yüksek sistem özelliklerine sahip telefonları çok daha ucuza satmaları diyebiliriz. Zira günümüz amiral gemisi modellerinde kullanılan SD 835 yonga setine sahip telefonlar bu duruma en güzel örnek. SD 835’li bir Note 8 900 euro’luk etikete sahipken, aynı yonga setini kullanan bir OnePlus 5T, neredeyse Note 8’in yarı fiyatına satılıyor.

Üstelik bunlar telefonların Avrupa fiyatları. Dolayısıyla bu telefonlar Çin’de çok daha ucuz. Peki ama nasıl? Neredeyse maliyetine satılan bu telefonlardan, Çinli üreticiler nasıl kar ediyorlar?
Sorunun cevabı son derece basit. Reklamlar sayesinde. Çin kaynaklı bir habere göre, birçok telefon üreticisi, akıllı telefonlarını sistemsel reklamlarla satışa sunuyor. Bu reklamlar, telefonun ara yüzünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Örneğin Xiaomi MIUI arayüzünü kullanıyor. Bu arayüzde o kadar çok reklam mevcut ki, Çinliler Xiaomi’nin ara yüzünü AdUI olarak adlandırmaya başlamışlar.

Şimdilik bu sistemsel reklamlar, Avrupa ve Amerika’da satılan Çin malı akıllı telefonlarda mevcut değil. Fakat ilerleyen günlerde gelecek olan yeni bir güncelleme ile, aynı stratejinin Avrupa’da da kullanılmayacağına dair bir garanti yok.


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