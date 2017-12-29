Çin malı akıllı telefonlarda reklam tuzağı

Adem Özdoğan

Çinli üreticilerin, kısa sürede önemli bir pazar payına ulaşmasının temel sebebi, yüksek sistem özelliklerine sahip telefonları çok daha ucuza satmaları diyebiliriz. Zira günümüz amiral gemisi modellerinde kullanılan SD 835 yonga setine sahip telefonlar bu duruma en güzel örnek.’li bir900 euro’luk etikete sahipken, aynı yonga setini kullanan bir OnePlus 5T, neredeyse Note 8’in yarı fiyatına satılıyor.Üstelik bunlar telefonların. Dolayısıyla bu telefonlar Çin’de çok daha ucuz. Peki ama nasıl? Neredeyse maliyetine satılan bu telefonlardan, Çinli üreticiler nasıl kar ediyorlar?Sorunun cevabı son derece basit. Reklamlar sayesinde. Çin kaynaklı bir habere göre, birçok, akıllı telefonlarını sistemsel reklamlarla satışa sunuyor. Bu reklamlar, telefonun ara yüzünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.Örneğinarayüzünü kullanıyor. Bu arayüzde o kadar çok reklam mevcut ki, Çinliler Xiaomi’nin ara yüzünü AdUI olarak adlandırmaya başlamışlar.Şimdilik bu sistemsel reklamlar, Avrupa ve Amerika’da satılan Çin malımevcut değil. Fakat ilerleyen günlerde gelecek olan yeni bir güncelleme ile, aynı stratejinin Avrupa’da da kullanılmayacağına dair bir garanti yok.