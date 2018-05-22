Çin, otomobiller için gümrük vergisini düşürdü

Çin'in, lüks otomobil üreticileri BMW ve Lexus'u desteklemek adına otomobiller üzerindeki gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürdüğü belirtildi.

İthalat vergisinin düşürülme haberi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret savaşında "ateşkes" ilan edilmesinin ardından geldi.

Söz konusu indirim, Tesla ve Ford gibi ABD'li otomobil üreticilerini destekleyici nitelikteyken, Daimler AG ve Toyota gibi Avrupalı ve Asyalı üreticiler de indirimden yarar sağlayacak.