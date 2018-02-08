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Çin polisi aranan kişileri akıllı gözlük ile yakalayacak

Google ile hayatımıza giren akıllı gözlüklerin kullanım alanı yaygınlaşıyor. Bundan böyle Çin polisi, aranan kişileri tespit etmek için akıllı gözlük kullanacak. Bu gözlüklerin yüz tanıma özelliği bulunuyor

Çin polisi aranan kişileri akıllı gözlük ile yakalayacak
Çin polisi, yüz tanıma özelliği sayesinde aranan kişileri tespit etmeye yarayan akıllı gözlükleri kullanmaya başladı.

BBC'nin haberine göre, şüphelilerin bulunduğu veri tabanıyla bağlantılı olan gözlükler, kalabalık içerisinde aranan kişilerin tespitini oldukça kolaylaştırıyor.

Cincou şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanan akıllı gözlük sayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.

Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu Çin'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor.

Ülkedeki kameraların birçoğunda yüz tanıma teknolojisi de dahil olmak üzere yapay zeka kullanılıyor.


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