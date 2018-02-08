Çin polisi aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacak

Nazlı Erdol

BBC'nin haberine göre, şüphelilerin bulunduğu veri tabanıyla bağlantılı olan gözlükler, kalabalık içerisinde aranan kişilerin tespitini oldukça kolaylaştırıyor.şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanansayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor.Ülkedeki kameraların birçoğunda yüz tanıma teknolojisi de dahil olmak üzere yapay zeka kullanılıyor.