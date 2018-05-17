Araştırmacı Luis Martinez, ülkelerin gece aydınlatılmalarında artışın yıllık büyüme rakamı ile orantılı olduğunu, yıllık büyüme rakamını 2,4 olarak belirten ülkelerin gece aydınlanmasında yüzde 10’luk artış tespit edildiğini, otoriter rejimlerde ise yüzde 10’luk aydınlatma artışının yüzde 3.4 büyüme raporuna denk geldiğini söyledi.

Martinez, uydu görüntülerinin, Çin ve Kuzey Kore gibi baskıcı rejimlerin ekonomilerinin gücü konusundaki raporların abartılıyor olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Martinez, NASA’nın uzaydan çektiği dünyanın gece görüntülerindeki ışık pırıltılarını analiz ederek gece elektrik harcamasındaki artış ile resmi ekonomi verileri kıyasladığında bazı ülkelerin kalkınma raporlarını yüzde 30 kadar şişirdiğini tespit etti.

Araştırmacı rakamların daha çok seçimlerden önce abartıldığını belirtti. Bu tespitler, Chicago Üniversitesi Yardımcı Profesör Luis Martinez’ın hazırladığı bir tezle ortaya kondu.

Luis Martinez, ülkelerin 25 yıllık gece çekim uydu görüntülerini yapısal faktörleri göz ardı ederek, uygarlık ve elektriğe ulaşım yönünden inceleyerek bu sonuca ulaştığını söyledi.

Luis Martinez, 'Tezin çözmek istediği şey demokrasinin sağladığı kuvvetler ayrılığının hükumetlerin bilgiyi manipüle etme isteğini, ekonominin durumunun abartma isteğini dizginleyip dizginleyemeyeceğini ortaya koymak” dedi.

Luis Martinez, bunu ülkelerin uzaydan çekilen gece görüntülerinin yıllık büyüme rakamları ile kıyaslayarak yapmaya çalıştığını söyledi. Martinez, demokratik ülkelerdeki yüzde 2,4 büyümenin yüzde 10’luk bir aydınlanma artışı oluşturduğunu, otoriter rejimlerde ise bu artışın yüzde 2,9 ve 3,4’lük büyüme ile gerçekleştirildiğini tespit ettiğini söyledi.

Brown Üniversitesi ve Ekonomik Büyüme Milli Ofisi ekonomistleri raporunda, gelirin artması durumunda insanların hem tüketim hem de yatırım etkinliklerinde elektrik kullanımında artışa yol açtığını belirtti. Uzmanların gece elektrik tüketimindeki artışın yıllık büyüme rakamının güçlü bir göstergesi olduğunu belirttiği kaydedildi. Bu sonuca varmak için Dr. Martinez önce ülkeleri sivil toplum örgütleri sayısına göre böldü. Daha sonra son 25 yıl içinde gece aydınlanması ile Yıllık Büyüme oranını karşılaştırdı. Bu karşılaştırmayla İngiltere, ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinin yıllık yüzde 2,4 büyümesinin gece aydınlatmasında yüzde 10’luk bir artışa yol açtığını tespit etti. Daha az demokratik ülkelerde aydınlatmadaki yüzde 10 artışın yıllık 3,4 büyüme ile gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Martinezin araştırma tezi Social Science Research Network’te yayımlandı.