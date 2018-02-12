Çin, Suriye'de savaşa dahil oluyor

RUSYA İLE ÇALIŞIYOR AMA AMERİKA'DAN ÇEKİNİYOR

Erdinç Şahin

görevlisürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz.Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” dedi.Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor.ile ilgili 7 kritik oylamadagenelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye’ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülkeolmuştu