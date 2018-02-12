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Çin, Suriye'de savaşa dahil oluyor

Suriye’de 2011 yılından buyana devam eden iç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin, bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti.

12 Şubat 2018, Pazartesi 12:28
Çin, Suriye'de savaşa dahil oluyor
Suriye'nin başkenti Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan ederek, “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz.

Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum” dedi.
 

RUSYA İLE ÇALIŞIYOR AMA AMERİKA'DAN ÇEKİNİYOR


Suriye ihtilafında uluslararası alanda Rusya ile birlikte hareket eden Çin, diğer taraftan ABD'nin tepkisini çekmemeye çalışıyor.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye ile ilgili 7 kritik oylamada Çin Halk Cumhuriyeti genelde çekimser oy kullanarak Rusya-ABD hesaplaşması dışında kalmayı tercih etmişti. Üç süper güç arasında Suriye’ye herhangi görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin olmuştu


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