Paris-Pekin uçağında asılsız bomba ihbarı

Fransa’nın başkenti Paris’ten Çin’in başkenti Pekin’e gitmek için havalanan Air China Havayolları’na ait uçağın, asılsız bomba ihbarı üzerine Paris Charles-de-Gaulle Havaalanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi

26 Temmuz 2018, Perşembe 18:38 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018, Perşembe 23:42
A A

L’Express gazetesinin haberine göre, yerel saatle 13.00’te Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı’ndan Pekin’e gitmek için havalanan Air China

Havayollarına ait uçak, bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haberde, ihbarı yapan kişinin Paris Havaalanı'nda şüpheli bir paketten bahsetmesine rağmen Air China Havayolları yetkilisinin uçakta bomba olduğunu anladığı kaydedildi.

Bobigny Savcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ihbarı yapan Avusturya asıllı bir kişi gözaltına alındı.

PARİS (AA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER