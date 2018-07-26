Paris-Pekin uçağında asılsız bomba ihbarı
Fransa’nın başkenti Paris’ten Çin’in başkenti Pekin’e gitmek için havalanan Air China Havayolları’na ait uçağın, asılsız bomba ihbarı üzerine Paris Charles-de-Gaulle Havaalanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi
L’Express gazetesinin haberine göre, yerel saatle 13.00’te Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı’ndan Pekin’e gitmek için havalanan Air China
Havayollarına ait uçak, bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haberde, ihbarı yapan kişinin Paris Havaalanı'nda şüpheli bir paketten bahsetmesine rağmen Air China Havayolları yetkilisinin uçakta bomba olduğunu anladığı kaydedildi.
Bobigny Savcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ihbarı yapan Avusturya asıllı bir kişi gözaltına alındı.
PARİS (AA)